Марс сменит знаки и пробудит амбиции: гороскоп для всех знаков зодиака на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, состоится сильное космическое событие – Марс меняет знаки. Это пробудит наши амбиции, вернет уверенность и мотивацию.

Видео дня

Огненный Марс войдет в знак Овна и будет находиться там шесть недель, пишет Thekit. Это будет период смелых шагов и повышенной энергии. Что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Ваш управитель, огненный Марс, входит в ваш знак, и открывает шестинедельное окно повышенной активности. Для вас это шанс, чтобы продвигать собственные интересы. Вы будете активно бороться за собственные права и никому не позволите навязывать другие правила. Вы будете полны энергии.

Телец

Следующие шесть недель могут вы можете оставаться в тени, что принесет разочарование. Вы можете не получить должной оценки вашего труда и невольно создать неправильное впечатление. Вечер способствует исследованию.

Близнецы

Для вас начинается замечательный шестинедельный период. Это хорошее время, чтобы сформулировать свои цели и начать активно их достигать. Сотрудничество с другими людьми будет успешным, особенно если согласовываете свои потребности с их потребностями. Позаботьтесь о физической активности, возможно, с друзьями. Вечером будьте внимательны с финансами.

Рак

Огненный Марс переместится на вершину вашей карты и останется там на следующие шесть недель. Вы будете в это время очень амбициозными и сможете многого достичь. Однако возможны конфликты с авторитетными лицами, начальниками или родителями. Сотрудничайте, и вы будете успешными.

Лев

Следующие шесть недель будут способствовать вашему интеллектуальному творчеству. Вы будете успешными в написании чего-то, в публикациях, исследованиях новых идей и путешествиях. Направьте свою энергию на расширение своего кругозора и ищите впечатления, которые откроют мир. Сосредоточьтесь сегодня на делах.

Дева

В следующие шесть недель могут возникнуть споры относительно общего имущества, налогов, долгов, вопросов страхования или наследства. Также вы можете иметь другую точку зрения относительно совместных ресурсов с супругом/супругой или партнером. Однако что касается физической близости с любимым человеком, вы будете довольны. Вечер способствует общению.

Весы

Огненный Марс будет в противоположном положении к вашему знаку, поэтому будьте осторожны. Это случается примерно каждые два года. Это космическое влияние может создать недоразумения в ваших личных отношениях, особенно с супругами, партнерами и близкими друзьями. Однако для вас это возможность выразить свои обиды и чувства. Вечером посвятите время семье.

Скорпион

Вы будете очень продуктивными в течение следующих шести недель. Огненный Марс поможет вам достичь своих целей. Особенно вы будете успешны в работе. Вы вложите всю свою энергию в достижение цели и будете стремиться, чтобы вас по достоинству оценили. Действуйте самостоятельно. Вечер способствует общению.

Стрелец

Следующие шесть недель вы будете стремиться быть собой и выражать себя. Вы не захотите заниматься самодисциплиной или откладывать удовольствие. В любви вам будет везти – в отношениях будет царить романтика и страсть. Также вы будете стремиться к физической активности.

Козерог

Следующие шесть недель вы можете ожидать повышенной активности и даже хаоса в семейных делах. Это может быть из-за гостей, переездов или ремонтных работ. Приложите усилия, чтобы найти общий язык с членами семьи и избежать домашних ссор. Жизнь с одним из родителей может быть сложной.

Водолей

Ваш жизненный темп ускорится в течение следующих шести недель. У вас найдутся дела, появятся места, которые можно посетить, и люди, с которыми стоит увидеться. Приложите усилия, чтобы жить в согласии и избегать споров. Вы будете иметь собственное мнение относительно определенных ситуаций и можете спорить с людьми, которые с вами не согласны. Вечер способствует одиночеству.

Рыбы

Следующие шесть недель вы будете упорно работать над увеличением своего дохода. Вы можете оценивать себя через свое богатство, активы или вещи, которыми владеете. Вы будете четкими в своих убеждениях и мыслях. Сохраняйте спокойствие. Вечером вами будут восхищаться.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.