Маринованная скумбрия с горячим маринадом и луком: есть можно через сутки

Скумбрия – очень вкусная рыба, которую можно вкусно засолить, стушить, замариновать, а также приготовить на гриле и в духовке. Еще скумбрию можно использовать для салатов, по типу "Мимозы", а также рыбных паштетов и намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с горячим маринадом и луком.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт (1 кг)

лук 2 шт

Маринад:

вода 600 мл

соль 3 ст.л

сахар 1,5 ст.л

растительное масло 2 ст.л

уксус 9% 2 ст.л

кориандр, перец горошком по 0,5 ч.л

лавровый лист 3 шт

Способ приготовления:

1. Маринад: в воду добавьте масло, перец, соль, сахар, лавровый лист, доведите до кипения. После выключите и добавьте уксус.

2. Рыбу порежьте, лук кольцами.

3. Выложите на дно подходящей посуды, это может быть судок или стеклянная форма, лук, сверху рыбу, снова лук и залейте маринадом.

Оставьте на ночь в холодильнике!

