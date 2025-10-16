Маринованная скумбрия с горячим маринадом и луком: есть можно через сутки

УкраїнськаУКР
Скумбрия – очень вкусная рыба, которую можно вкусно засолить, стушить, замариновать, а также приготовить на гриле и в духовке. Еще скумбрию можно использовать для салатов, по типу "Мимозы", а также рыбных паштетов и намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с горячим маринадом и луком. 

Ингредиенты:

  • скумбрия 2 шт (1 кг)
  • лук 2 шт

Маринад:

  • вода 600 мл
  • соль 3 ст.л
  • сахар 1,5 ст.л
  • растительное масло 2 ст.л
  • уксус 9% 2 ст.л
  • кориандр, перец горошком по 0,5 ч.л
  • лавровый лист 3 шт

Способ приготовления:

1. Маринад: в воду добавьте масло, перец, соль, сахар, лавровый лист, доведите до кипения. После выключите и добавьте уксус.

2. Рыбу порежьте, лук кольцами. 

3. Выложите на дно подходящей посуды, это может быть судок или стеклянная форма, лук, сверху рыбу, снова лук и залейте маринадом. 

Оставьте на ночь в холодильнике!

