Маринованная скумбрия с горячим маринадом и луком: есть можно через сутки
Скумбрия – очень вкусная рыба, которую можно вкусно засолить, стушить, замариновать, а также приготовить на гриле и в духовке. Еще скумбрию можно использовать для салатов, по типу "Мимозы", а также рыбных паштетов и намазок.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с горячим маринадом и луком.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт (1 кг)
- лук 2 шт
Маринад:
- вода 600 мл
- соль 3 ст.л
- сахар 1,5 ст.л
- растительное масло 2 ст.л
- уксус 9% 2 ст.л
- кориандр, перец горошком по 0,5 ч.л
- лавровый лист 3 шт
Способ приготовления:
1. Маринад: в воду добавьте масло, перец, соль, сахар, лавровый лист, доведите до кипения. После выключите и добавьте уксус.
2. Рыбу порежьте, лук кольцами.
3. Выложите на дно подходящей посуды, это может быть судок или стеклянная форма, лук, сверху рыбу, снова лук и залейте маринадом.
Оставьте на ночь в холодильнике!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: