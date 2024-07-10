Малоизвестные украинские слова: проверьте, знаете ли их значение

Украинский язык постоянно развивается, трансформируется и модернизируется, поэтому он так богат и мелодичен. В нем настолько много слов, что в повседневной жизни мы используем лишь их небольшую часть.

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Как следствие, есть немало малоизвестных и редко используемых терминов, которые используются только в некоторых регионах страны. О них подробнее рассказало издание Вінниця.info.

В украинском языке насчитывается более 256 тысяч слов, и это количество постоянно растет, ведь новые технологии, обстоятельства и тому подобное провоцируют возникновение неологизмов. Например, такие популярные термины, как блекаут, стартап, митинг, локдаун, оффер и т.д. появились относительно недавно.

В то же время растет и количество слов, которые начинают забывать и использовать гораздо реже. Например, слышали ли вы когда-нибудь слова "лементувати, свербивус, бережина, голярня, яснота" и т.д. Если нет, то читайте об их значении дальше.

Украинский язык содержит немало аутентичных слов, которые используются довольно редко. Среди них:

Лементувати – шуметь;

Голярня – парикмахерская;

Бережина – побережье, берег;

Легіт – легкий и приятный ветерок;

Гзитися – дразниться;

Джибуляти – убегать;

Трунок – яд, алкогольные напитки;

Клямка – дверная ручка или дверной замок;

Кушка – нос;

Рандка – свидание, встреча;

Легейда – оболтус, дурак

Церата – клеенка;

Длятися – задерживаться;

Скумасний – плохой, скверный.

Некоторые малоизвестные слова – это произведение украинских поэтов и писателей. Все они отличаются мелодичностью и уникальным значением, например:

Весніти;

Яблуневоцвітно;

Весновій;

Розсвітання;

Яснота;

Дощовиця;

Бистроплин;

Зашовковитися.

Диалектные редко используемые слова:

Спуза – пыль, зола;

Гарбата – чай;

Апоштувати – принимать;

Свербивус – шиповник;

Желіпати – кричать, скандалить или громко плакать;

Зобува – обувь.

Используйте эти малоизвестные слова, ведь они не только обогащают нашу речь, но и помогают сохранить национальное наследие. Также такие благозвучные термины придают особый колорит и глубины разговорам и делают их более интересными и разнообразными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о словах, которые раньше были популярны, но сегодня их не услышишь в разговорах украиноязычных людей.

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