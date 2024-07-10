Малоизвестные украинские слова: проверьте, знаете ли их значение
Украинский язык постоянно развивается, трансформируется и модернизируется, поэтому он так богат и мелодичен. В нем настолько много слов, что в повседневной жизни мы используем лишь их небольшую часть.
Как следствие, есть немало малоизвестных и редко используемых терминов, которые используются только в некоторых регионах страны. О них подробнее рассказало издание Вінниця.info.
В украинском языке насчитывается более 256 тысяч слов, и это количество постоянно растет, ведь новые технологии, обстоятельства и тому подобное провоцируют возникновение неологизмов. Например, такие популярные термины, как блекаут, стартап, митинг, локдаун, оффер и т.д. появились относительно недавно.
В то же время растет и количество слов, которые начинают забывать и использовать гораздо реже. Например, слышали ли вы когда-нибудь слова "лементувати, свербивус, бережина, голярня, яснота" и т.д. Если нет, то читайте об их значении дальше.
Украинский язык содержит немало аутентичных слов, которые используются довольно редко. Среди них:
- Лементувати – шуметь;
- Голярня – парикмахерская;
- Бережина – побережье, берег;
- Легіт – легкий и приятный ветерок;
- Гзитися – дразниться;
- Джибуляти – убегать;
- Трунок – яд, алкогольные напитки;
- Клямка – дверная ручка или дверной замок;
- Кушка – нос;
- Рандка – свидание, встреча;
- Легейда – оболтус, дурак
- Церата – клеенка;
- Длятися – задерживаться;
- Скумасний – плохой, скверный.
Некоторые малоизвестные слова – это произведение украинских поэтов и писателей. Все они отличаются мелодичностью и уникальным значением, например:
- Весніти;
- Яблуневоцвітно;
- Весновій;
- Розсвітання;
- Яснота;
- Дощовиця;
- Бистроплин;
- Зашовковитися.
Диалектные редко используемые слова:
- Спуза – пыль, зола;
- Гарбата – чай;
- Апоштувати – принимать;
- Свербивус – шиповник;
- Желіпати – кричать, скандалить или громко плакать;
- Зобува – обувь.
Используйте эти малоизвестные слова, ведь они не только обогащают нашу речь, но и помогают сохранить национальное наследие. Также такие благозвучные термины придают особый колорит и глубины разговорам и делают их более интересными и разнообразными.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о словах, которые раньше были популярны, но сегодня их не услышишь в разговорах украиноязычных людей.
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