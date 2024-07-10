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Малоизвестные украинские слова: проверьте, знаете ли их значение

Анна Онищенко
Новости. Общество
2 минуты
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Малоизвестные украинские слова: проверьте, знаете ли их значение

Украинский язык постоянно развивается, трансформируется и модернизируется, поэтому он так богат и мелодичен. В нем настолько много слов, что в повседневной жизни мы используем лишь их небольшую часть.

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Как следствие, есть немало малоизвестных и редко используемых терминов, которые используются только в некоторых регионах страны. О них подробнее рассказало издание Вінниця.info.

В украинском языке насчитывается более 256 тысяч слов, и это количество постоянно растет, ведь новые технологии, обстоятельства и тому подобное провоцируют возникновение неологизмов. Например, такие популярные термины, как блекаут, стартап, митинг, локдаун, оффер и т.д. появились относительно недавно.

В то же время растет и количество слов, которые начинают забывать и использовать гораздо реже. Например, слышали ли вы когда-нибудь слова "лементувати, свербивус, бережина, голярня, яснота" и т.д. Если нет, то читайте об их значении дальше.

Украинский язык содержит немало аутентичных слов, которые используются довольно редко. Среди них:

  • Лементувати – шуметь;
  • Голярня – парикмахерская;
  • Бережина – побережье, берег;
  • Легіт – легкий и приятный ветерок;
  • Гзитися – дразниться;
  • Джибуляти – убегать;
  • Трунок – яд, алкогольные напитки;
  • Клямка – дверная ручка или дверной замок;
  • Кушка – нос;
  • Рандка – свидание, встреча;
  • Легейда – оболтус, дурак
  • Церата – клеенка;
  • Длятися – задерживаться;
  • Скумасний – плохой, скверный.
Малоизвестные украинские слова: проверьте, знаете ли их значение

Некоторые малоизвестные слова – это произведение украинских поэтов и писателей. Все они отличаются мелодичностью и уникальным значением, например:

  • Весніти;
  • Яблуневоцвітно;
  • Весновій;
  • Розсвітання;
  • Яснота;
  • Дощовиця;
  • Бистроплин;
  • Зашовковитися.

Диалектные редко используемые слова:

  • Спуза – пыль, зола;
  • Гарбата – чай;
  • Апоштувати – принимать;
  • Свербивус – шиповник;
  • Желіпати – кричать, скандалить или громко плакать;
  • Зобува – обувь.

Используйте эти малоизвестные слова, ведь они не только обогащают нашу речь, но и помогают сохранить национальное наследие. Также такие благозвучные термины придают особый колорит и глубины разговорам и делают их более интересными и разнообразными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о словах, которые раньше были популярны, но сегодня их не услышишь в разговорах украиноязычных людей.

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