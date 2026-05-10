Май подарит им настоящую романтику: 4 знака зодиака, которые влюбятся по-новому

В мае 2026 года четыре знака зодиака ждут приятные перемены в личной жизни. Астрологи считают, что этот месяц будет особенно удачным для новых знакомств, романтики и укрепления отношений.

В начале мая Венера, которую называют планетой любви, будет находиться в знаке Близнецов. Как объясняют в astrowoche, это поможет людям легче знакомиться, больше общаться и открываться новым чувствам. А после 19 мая Венера перейдет в знак Рака, из-за чего эмоции станут глубже, а желание быть рядом с близким человеком – сильнее.

Близнецы

Для Близнецов май станет очень романтическим месяцем. Одинокие представители этого знака могут познакомиться с человеком, который им действительно понравится. Главное – не сидеть дома и быть открытыми к новым знакомствам.

Тем, кто уже в отношениях, этот период поможет стать ближе друг к другу. Некоторые пары могут задуматься о совместной жизни, помолвке или свадьбе.

Рак

Ракам в мае будет легко привлекать внимание других людей. Их уверенность и обаяние помогут получить много комплиментов и приятных знаков внимания. У тех, кто уже имеет партнера, отношения станут спокойнее и теплее. Это хорошее время, чтобы помириться после ссор или откровенно поговорить о важном.

Водолей

Водолеям май принесет приятные сюрпризы в личной жизни. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым захотят серьезных отношений. А те, кто уже влюблен, почувствуют больше доверия и поддержки от партнера. Астрологи советуют не забывать о романтике и чаще проводить время вместе.

Рыбы

Для Рыб май будет эмоциональным и страстным. Они могут пережить сильные чувства или начать новые отношения. Астрологи советуют Рыбам не бояться открываться людям и говорить о своих эмоциях. Именно в этом месяце у них есть шанс построить отношения, которые станут важной частью жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

