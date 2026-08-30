Магнитные бури в последние дни лета 2026 года: прогноз

В последние дни августа геомагнитная активность на Земле будет оставаться невысокой. Наибольшее возмущение ожидается 30 августа, после чего активность пойдет на спад, а магнитных бурь уровня G1 и выше не прогнозируется.

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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA. Согласно расчетам специалистов, за предыдущие 24 часа максимальный индекс Kp составил 4, а на 30–31 августа наивысшее значение прогнозируется на уровне 3,67. Kp — это показатель, по которому определяют уровень возмущений магнитного поля Земли.

Подробный график геомагнитной активности на 30 августа:

30 августа (воскресенье) — максимальная активность.

00:00–03:00 UTC – Kp 2,67.

03:00–06:00 – пик активности, Kp 3,67.

06:00–09:00 – Kp 3,67.

09:00–12:00 – Kp 2,67.

12:00–15:00 – Kp 1,67.

15:00–18:00 – Kp 1,00.

18:00–21:00 – Kp 1,67.

21:00–00:00 – Kp 2,67.

30 августа максимальный прогнозируемый Kp составит 3,67. Это ниже порога, который NOAA использует для классификации геомагнитной бури: уровень G1 начинается с Kp 5.

31 августа (понедельник) – активность будет постепенно снижаться.

Подробное расписание геомагнитной активности на 30 августа:

00:00–03:00 UTC – Kp 1,67.

03:00–06:00 — максимальное значение за сутки, Kp 2,00.

06:00–09:00 – Kp 1,67.

09:00–12:00 – Kp 1,67.

12:00–15:00 – Kp 1,00.

15:00–18:00 – Kp 1,00.

18:00–21:00 — самый низкий показатель за сутки, Kp 0,67.

21:00–00:00 — Kp 2,00.

Индекс Kp в течение суток будет колебаться от 0,67 до 2,00. Даже максимальное значение будет значительно ниже Kp 5.

Что означает индекс Kp

Kp — это индекс, характеризующий уровень возмущений магнитного поля Земли. Он принимает значения от 0 до 9 и рассчитывается по данным магнитных наблюдений с интервалом в три часа. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитная активность.

NOAA использует Kp для определения уровня геомагнитных бурь. Kp 5 соответствует уровню G1, Kp 6 — G2, Kp 7 — G3, Kp 8 и 9 — G4, а Kp 9o — самому высокому уровню G5.

Геомагнитные бури возникают из-за значительных возмущений магнитосферы Земли под воздействием солнечной активности. Во время сильных бурь могут возникать сбои в работе электроэнергетических систем, спутников, радиосвязи и спутниковой навигации.

Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в первую очередь позаботиться о полноценном сне и соблюдать стабильный режим дня. Отдых продолжительностью 7–9 часов способствует лучшей адаптации нервной системы к нагрузкам.

Также важно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме, поскольку это способствует нормальному кровообращению и может помочь уменьшить головную боль. В этот период рекомендуется выбирать легкие блюда, овощи и продукты, богатые магнием, а также ограничить употребление кофе и алкоголя.

Положительно повлиять на самочувствие могут прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения, растяжка или йога. Людям с хроническими заболеваниями или проблемами с артериальным давлением следует регулярно контролировать свое состояние и продолжать принимать назначенные врачом препараты.

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SMILE оснащен четырьмя научными приборами, которые помогут исследовать солнечный ветер, магнитосферу и ионосферу, а также процессы, связанные с солнечными и геомагнитными бурями. Планируемый срок работы миссии составляет три года.

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