Люди, рожденные в эти месяцы, известны необычайной привлекательностью: их везде замечают

Всем нам нравятся разные люди, черты характера и внешности. Однако нельзя отрицать, что некоторые люди, кажется, привлекают внимание больше, чем другие.

По словам астрологов, именинники, рожденные в эти четыре месяца, скорее всего будут очень привлекательными для большинства, пишет OBOZ.UA.

Март

Если вы родились в марте, чувствительность – ваша самая большая сила. Независимо от того, вы Рыбы или Овны, ваши эмоции часто можно легко распознать по лицу. Вы не можете скрыть свои истинные чувства, даже если пытаетесь. Эта открытость делает вас искренним и уязвимым, позволяя другим чувствовать связь с вашей прозрачной природой. Вы не скрываете свою страстную жилку или мечтательные надежды, что делает ваше присутствие вдохновляющим и ободряющим. Люди естественно тянутся к тем, кому они могут свободно открыться, а вы создаете атмосферу безопасности, которая способствует этим связям. Эта способность заставлять других чувствовать себя комфортно делает вас привлекательными.

Июль

Люди, рожденные в июле, невероятно сострадательны. Как результат, они часто общительны и ориентированы на отношения. Они – внимательные собеседники и верные друзья. Сообщество для них значит все. Их природный магнетизм создает ощущение принадлежности. Установление связей дается им естественно, а их заботливое присутствие позволяет другим расслабиться. Кроме того, их энтузиастическая поддержка других повышает уверенность окружающих.

Август

Рожденные в августе излучают увлекательную ауру. Независимо от того, являются ли они страстным Львом или утонченной Девой, те, кто родился в этом месяце, ко всему подходят с особой грацией. Сначала людей привлекает их уверенность, но они остаются рядом благодаря их неизменному сияющему теплу. Они выражают свою любовь комплиментами, актами служения и значимыми жестами. Знать человека, рожденного в августе, — это чувствовать себя ценным. Даже новые друзья часто чувствуют себя исключительно особенными в их присутствии, поскольку эти люди любят подбадривать и поддерживать других, что вытекает из собственной внутренней любви к себе.

Октябрь

Если ваш день рождения в октябре, вы подпадаете под волшебный знак Весов или глубокий знак Скорпиона . Люди признают вашу дипломатичность, поскольку вы стремитесь быть посредником и решать проблемы других. Ваша репутация полезного человека, вместе с вашим жизнерадостным отношением, приносит вам много любви. Друзья считают вас ободряющим компаньоном, а влюбленные чувствуют себя полноценными в вашем присутствии. Многие члены семьи ценят то, что ваша личность приносит мир и игривость на встречи. Рожденных в октябре любят, потому что они склонны мыслить категориями "мы", а не "я".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

