Людей, рожденных в эти месяцы, ждет поздняя любовь

Не каждый встречает любовь своей жизни в двадцать. Для некоторых людей время работает по-другому. Они тратят годы на построение карьеры, открытие себя, исцеление от прошлых отношений или познание того, что им действительно нужно от партнера.

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Интересно, что люди, рожденные в определенные месяцы, часто кажутся более комфортными, выбирая более длинный путь к длительной любви. Вот четыре месяца рождения, которые часто имеют позднюю любовь, по словам эксперта-астролога Макейлы МакРей, пишет Parade.

Январь

Люди, рожденные в январе, склонны относиться к жизни с терпением и целеустремленностью. Они часто сосредоточены на долгосрочных целях и редко спешат брать на себя серьезные обязательства. Поскольку они предъявляют к себе и другим высокие стандарты, они могут годами ждать отношений, которые будут казаться действительно правильными.

Их вторая половина обычно появляется, когда они уже построили жизнь, которую хотят, и готовы разделить ее с кем-то особенным.

Апрель

Люди, рожденные в апреле, страстные, авантюрные и энергичные. В молодости они гонятся за впечатлениями, а не за постоянством. Отношения могут научить их важным урокам, но они могут не успокоиться, пока полностью не исследуют свои амбиции и личностный рост.

Независимо от того, вы активный Овен, или практический Телец, апрельские личности, как правило, точно знают, чего хотят, когда наступает зрелость. Когда они наконец встречают свою вторую половинку, связь часто кажется легкой, потому что они уже поняли, кто они.

Август

Рожденные в августе люди естественно привлекают внимание, но поиск настоящей родственной души может занять больше времени, чем ожидают другие. Они уверены в себе, амбициозны и часто сосредоточены на создании содержательной жизни, прежде чем обязываться к пожизненному партнерству.

Независимо от того, вы харизматичный Лев, или вдумчивая Дева, люди, рожденные в августе, обычно стремятся к глубине, а не удобству.

Ноябрь

Люди, рожденные в ноябре, известны своей эмоциональной глубиной и сильной интуицией. Поскольку они нелегко доверяют другим свое сердце, любые содержательные отношения, которые они имеют, будут развиваться медленно. Вместо того, чтобы соглашаться на связь, которая кажется незавершенной, они предпочитают ждать.

Независимо от того, вы энергичный Скорпион, или авантюрный Стрелец, люди, рожденные в ноябре, часто переживают глубокий личностный рост в течение взрослого возраста.

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