"Людей без света не оставим": журналисты показали один день работы энергетиков ДТЭК
Энергетики компании ДТЭК работают по 10-14 часов в сутки устраняя аварии в энергосистеме.
Об этом говорится в материале "Украинской правды".
Журналисты УП провели сутки с энергетиками ДТЭК, которые работают по 10-14 часов в сутки возвращая людям свет.
"В общем мы работаем когда как. Бывает, что по 10, бывает по 14 часов в сутки. Вызовов много, аварий много. Я свет вижу только на работе – у меня дома его нет. Могут дома через дорогу светиться. И мы даже можем быть в одной группе. Но сейчас группы не действуют. Свет дают, как и кому могут", – рассказал энергетик ДТЭК Владимир.
Отмечается, что замена трансформатора с начала полномасштабного вторжения была не рядовым явлением и такие работы энергетики проводили раз в несколько недель.
Однако с начала 2026 года в Киеве может быть несколько таких случаев в сутки.
"Вы не думайте, что мы так все бросим. Нет. Никто отсюда не уедет, пока оборудование не запустим. Людей без света мы не оставим", – подчеркивают энергетики.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.