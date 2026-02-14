Любовный гороскоп на День святого Валентина 2026: кого ждет настоящая драма

День святого Валентина 2026 — это день, в который не стоит испытывать чувства на подлинность. И именно в этом заключается его сила: в разговорах, которые не всегда легки, в решениях, требующих смелости, и в ощущении, что близость рождается не из больших обещаний, а из готовности остаться.

День святого Валентина 2026 года измеряет любовь не жестами, а смелостью и способностью уйти навсегда, когда это нужно, пишет OBOZ.UA.

Овен

Овны ближе ко Дню святого Валентина усиливают напряженность в отношениях, которая возникает из-за невысказанных ожиданий. Кто-то будет требовать ясности, или через вопрос, или через действие, которое нельзя игнорировать. Разговоры будут прямыми и без прикрас, что может принести облегчение или конфликт.

Телец

Для Тельца любовные события ближе ко Дню святого Валентина будут происходить медленнее, но с большим весом. Акцент будет сделан на доверии, безопасности и ощущении прочности отношений. Разговор покажет, имеют ли обе стороны одинаковые ожидания относительно будущего.

Близнецы

Возникнет дилемма, продолжать ли отношения как раньше, или что-то изменить. День святого Валентина может прояснить недоразумения, но только если слова будут искренними. Поверхностных ответов будет уже недостаточно. Отношения будут требовать больше внимания и меньше уклонения.

Рак

Раки будут очень счастливы в День святого Валентина, будут эмоционально открытыми и уязвимыми. Могут снова всплыть старые проблемы, особенно те, что связаны с безопасностью и доверием. Наступит время, когда нужно будет четко сообщить, что болит, и что нужно, чтобы почувствовать близость.

Лев

Для Львов День святого Валентина принесет больше внимания, но также потребность в самоанализе. Отношения покажут, базируются ли они на настоящей связи или просто на утверждениях. Эмоции будут выражаться более открыто, как всегда.

Дева

Девы будут поставлены перед реальными фактами в День святого Валентина. То, что не сработало, больше не будет оправдываться или откладываться. Разговоры будут спокойными, но очень четкими.

Весы

Весы почувствуют давление на День святого Валентина, когда нужно принять решение. Нерешительность больше не будет возможной без последствий. Отношения будут требовать четкого определения, будь то через разговор или через действия.

Скорпион

Скорпионы будут переживать сильные и интенсивные эмоции на День святого Валентина. Что-то скрытое может выйти наружу, что потребует ответа. Доверие в отношениях будет подвергнуто испытанию.

Стрелец

Стрелец столкнется с вызовом в День святого Валентина относительно направления развития отношений. Будет желание свободы, но также потребность в ясности. Разговоры будут прямыми, без прикрас.

Козерог

Козероги будут более открытыми к эмоциональным темам ближе ко Дню святого Валентина. На первом плане будет разговор о будущем. Отношения приобретут более четкую структуру или покажут, что они базируются на различных ожиданиях.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

