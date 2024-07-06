Любомир Романкив: украинский ученый-изобретатель, без которого не было бы Apple

Украинец Любомир Романкив – изобретатель мирового масштаба, он родился в Украине, учился в Канаде и сделал блестящую карьеру в США, став ведущим специалистом компании IBM. Пожалуй, самое известное его изобретение – тонкопленочная магнитная головка для записи информации, что сделало возможным появление жестких дисков и, как следствие, персональных компьютеров вообще и Apple в частности – первый такой экземпляр Стив Возняк собрал в своем гараже.

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Всего же на счету Романкива – около 180 изобретений, почти 90-то из которых запатентовано. Сегодня их изучают в ведущих университетах мира, а портрет Романкива висит в Зале национальной славы США рядом с портретом Стива Джобса, он стал вторым, после Игоря Сикорского, в истории украинцем, удостоенным такой чести. В интервью пан Любомир неоднократно говорил, что, несмотря на американское и канадское гражданство – у него были паспорта обеих стран – в душе он всегда был и оставался украинцем. Любомира Романкива не стало 28 июня 2024 года, выдающийся ученый и изобретатель скончался на 93-м году жизни.

Бегство от советской власти

Любомир Романкив родился в Жовкве Львовской области. Семья жила в доме XIX века с толстыми стенами и огромными окнами, который отец Любомира, известный в городе адвокат и председатель местного общества "Просвіта", купил еще в начале 20-х годов. Конец счастливому детству пришел в 1939 году, когда Западная Украина была присоединена к Советскому Союзу. Накануне входа в город большевиков, в мэрию пришел список подлежащих расстрелу жителей Жовквы – в нем значился и отец Любомира. Друзья успели предупредить его об опасности и помогли той же ночью выехать во Львов, откуда уходили в Европу поезда с украинцами, бежавшими от советской власти. На следующий день тем же путем вывезли за границу самого Любомира, его мать и сестру, мальчику на тот момент было 9-ть лет – достаточный возраст для того, чтобы ассоциировать себя со страной, в которой родился, ее языком и культурой. Семья Романкив оставила в Жовкве все, взяв только самые необходимые вещи и документы. Родители были уверены, что пройдет несколько месяцев, все устроится, и они вернутся обратно, а оказалось, что они уезжали навсегда.

Ссылка или расстрел

Первой страной на пути семьи Романкив стала Словакия, но вскоре советские войска пришли и туда, а затем подошли и к месту следующего пристанища – Вене. Пришлось бежать дальше на запад – в горах около Зальцбурга в лагере для беженцев они дождались окончания Второй мировой войны. Местность, в которой они находились, контролировалось американскими войсками, но по договоренности с Советским Союзом местная администрация должна была выслать всех, кто прибыл с советских территорий обратно – якобы для восстановления советских городов. Впоследствии Любомир часто говорил, что, вернись он тогда в Украину, его в лучшем случае ожидала бы ссылка, в худшем – расстрел, и это не было преувеличением – вскоре выяснилось, что поезда с беженцами отправляли в восточные области Союза. Романкивам удалось избежать насильственного возвращения, и вскоре они при помощи Красного Креста на теплоходе перебрались к своим родственникам в Канаду.

Химическая инженерия вместо архитектуры

На новом месте Любомир, получавший неплохое образование в европейских лагерях для беженцев, где детей учили бежавшие от советизации преподаватели, пошел учиться сразу в высшую школу. Молодой человек хорошо успевал по всем предметам, но особые успехи демонстрировал в точных науках – физике, химии и математике, которые он знал на 12-ть баллов. Ну а поскольку Любомир также прекрасно рисовал, неудивительно, что он мечтал о поступлении в университет на факультет архитектуры. Но его семья не могла позволить себе платить за обучение сына, поэтому, еще в школе, ему приходилось работать до поздней ночи и без выходных, чтобы помочь родителям – семья находилась на грани выживания.

Почти год Любомир служил на почте, где очень кстати пришлось его знание английского языка, затем, чтобы заработать на поступление в университет, рыл рвы для трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе. Он уставал так, что у него не было сил даже поужинать – придя домой он буквально падал в постель и сразу засыпал, поэтому мечтал о высшем образовании еще и потому, что оно позволило бы ему никогда больше не работать физически. В конце концов, накопив необходимую сумму денег, Романкив поступил в университете канадской провинции Альберта, но поскольку архитектурного факультета там не было, он выбрал в качестве профессии химическую инженерию, которая, по его словам, раньше использовалась только в создании бижутерии, что и определило всю его последующую жизнь.

Счастье – это когда работа находится рядом с домом

Наиболее перспективные компании, в которых были нужны инженеры профиля Романкива, работали в восточных провинциях Канады, и тут все опять уперлось в финансы – у Любомира не было денег, чтобы уехать так далеко от дома. Поэтому он поступил на работу в химическую компанию в Эдмонтоне, которую основал его земляк – украинец Владимир Мацкив. Ее работа состояла в том, чтобы – в отличие от других предприятий такого рода – не выжигать, а растворять металл, превращая его в руду, в ней Романкив приобрел важный для себя опыт. Но самое главное, работа находилась в непосредственной близости к дому, и это очень радовало Любомира.

IBM и главное изобретение жизни

Когда Романкив решил получить докторскую степень, его готовы были принять три известных университета, но он выбрал МГГ, а когда он после этого начал искать работу, за такого сотрудника боролись сразу 16 компаний. Лучшие условия и возможности предлагала сегодня знаменитая, а тогда еще мало кому известная IBM. Электронная индустрия в то время только зарождалась, и Романкив понял, что знания, полученные им в двух университетах, могут пригодиться именно там, да и он, обладавший разносторонними знаниями, был выгоден сотрудником для IBM. Так получилось, что этой компании ученый посвятил всю свою жизнь – 45 лет: он начал там работать в 1962 году, а ушел на пенсию в 2007-м.

Создатели первых компьютеров в то время как раз решали вопрос о том, где будет храниться содержащаяся в них информация. Применяемые в то время диски были огромными – метр в диаметре, а когда они вращались – со скоростью 3 тысячи оборот в минуту – по словам самого Романкива, казалось, что дрожат не только стены, но и земля. Ученый начал работать над тонкими магнитными пленками, на которых можно было бы хранить информацию на диске, и, в результате его открытия, ее объем увеличилось до секстиллиона данных на один квадратный дюйм. По словам самого Романкива, изначально они предназначались для больших компьютеров, но Стиву Возняку пришла в голову идея создать ПК. На часто задаваемый вопрос, почему ученый не назвал главное изобретение своей жизни – пленочные магнитные головки – в свою честь, он скромно отвечал: "В мире электроники все вещи кем-то изобретены, но никто не прибавлял свое имя к названию своей находки. Мне кажется, что человек умаляет собственную значимость, когда хочет назвать что-то своим именем". Тем не менее, ученые часто называют пленочные головки "головками Романкива".

Хотел видеть Украину великой державой

Любомир Романкив часто приезжал в Украину, пока в 2013 году из-за проблем с сердцем врачи не запретили ему трансатлантические перелеты. Он мечтал видеть нашу страну сильной и независимой от соседей, верил в ее научно-изобретательский потенциал, приводя в пример "Мрию", созданную на заводе Антонова, первые в Союзе ракеты Южмаша (даже Америка обращалась в Украину за их технологиями) и двигатели для самолетов и вертолетов производившиеся на предприятии Мотор Сич. Романкив отмечал склонность украинцев к точным наукам, которая у них гораздо выше, чем у тех же россиян, не зря же большое количество ученых, числящихся русскими, имеют украинское происхождение. Советовал государству "выкупать" за границей талантливых украинских студентов, как это делают в Японии и Южной Корее, предлагая им заоблачные стипендии. Считал что нужно обучать в средних и – особенно! – высших учебных заведениях не только теории, но и практике, уделяя ей не меньше, а, возможно, и больше учебных часов. А еще он призывал украинцев быть вместе и не ссориться, только тогда наша страна сможет стать по-настоящему великой.