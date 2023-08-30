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Сергей Фурса
Сергей Фурса
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Блог | Любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. Полицейский – это тот же воин

Любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. Полицейский – это тот же воин

Коли п’яний суддя збивав нац гвардійця на блокпосту, багато хто писав, що шкода, що вони там його не розстріляли.

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Коли п’яне бидло накинулося на поліцію і застосувало силу, то чомусь багато людей написало, що поліцейські не мали права застосовувати зброю.

Дивно.

А що, бляха, вони мали робити?

Навіть якби не було війни, будь-яке застосування сили проти патрульного поліцейського є неприпустимим. Все. Це крапка. Хотів би я побачити, як українські бики нападали би на поліцейських у штатах…

Чому в штатах так не роблять? Бо знають, що за це буде. Нажаль, відсутність невідворотності покарання у нас є проблемою. Нажаль, дуже рідко поліцейські роблять те, що зробили копи в Дніпрі.

Але в нас ще і війна. І схоже про це багато хто забуває. І поліцейський – це той самий воїн, який кожного дня може стикнутися із російським агентом. І кожен, хто навіть може подумати, про застосування сили проти поліцейського має розуміти, що до нього мають ставитись як до потенційного російського диверсанта. Бо саме так поліцейські і мають сприймати будь-кого, хто проявляє агресію і не кориться наказам і воліє застосувати силу. Бо саме це завжди має бути під час війни першою версією у поліцейських коли хтось не підкорюється наказам.

Навіть якщо цей хтось - п’яне бидло на ягуарі. Але якщо б це було п’яне бидло на ланосі, це нічого б не змінило.

Але чи може російський диверсант імітувати п’яне бидло? Так. Так само як він може удавати і законослухняного громадянина. І чи може бути в багажнику його авто бомба, яку він має використати за наказом з Москви? Звісно може.

І наостанок, не треба, будь-ласка, говорити про постріли в ноги. Ми не в голівудському блокбастері.

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