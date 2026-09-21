Любимчики вселенной по гороскопу, которым открываются все двери: среди них легкие Близнецы

Главными любимцами судьбы по гороскопу астрологи чаще всего называют Стрельцов, Львов, Тельцов, Близнецов и Рыб. Кто эти знаки и почему им везет.

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Астрологи рассказали подробнее, в чем именно везет этим знакам зодиака, и как им нужно этим пользоваться.

Стрелец

Находится под мощной покровительством Юпитера – планеты большого счастья, успеха и оптимизма. Представители этого знака легко находят выход из любых ситуаций благодаря вере в лучшее.

Лев

Привлекает финансовый успех и признание. Львы обладают четкой целеустремленностью, поэтому многие вещи даются им легче, чем другим.

Телец

Считается прирожденным везунчиком, которому удается выходить "сухим из воды". Их удача подкреплена терпением, трудолюбием и обаянием.

Близнецы

Обладают легким характером, изобретательностью и незаурядным позитивным настроем. Им часто везет на ровном месте, а жизненные трудности они встречают с юмором. Рыбы: Как и Стрельцы, находятся под покровительством Юпитера. У них сильная интуиция, которая помогает им вовремя избегать неприятностей и находить новые возможности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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