В среду, 12 марта, около 7 часов утра российские войска вновь нанесли удар баллистическими ракетами по жилому кварталу Кривого Рога Днепропетровской области. Среди погибших оказалась сотрудница Криворожской районной военной администрации, 47-летняя Ирина Васюк. Она ехала в троллейбусе на работу, когда прогремели взрывы.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Погибла в троллейбусе по дороге на работу

Было около 7 часов утра 12 марта, когда россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. В это время Ирина Васюк как раз ехала в общественном транспорте на работу.

Троллейбус стал на остановке, и в тот момент Россия нанесла удар второй ракетой. От взрыва в салон посыпалось разбитое стекло. Ирина сидела как раз со стороны окна, поэтому все осколки женщина приняла на себя.

Одна из очевидцев, медсестра, которая находилась рядом с погибшей, рассказала, что Ирина буквально упала на нее, таким образом буквально закрыв ее от осколков. К сожалению, помочь Ирине было уже невозможно.

"Такого светлого, доброго человека я не встречала"

Начальник управления социально-экономического развития территории Криворожской районной военной администрации Лариса Прокопенко не может сдержать слез, когда речь заходит о погибшей Ирине Васюк.

Женщина работала главным специалистом отдела экономики и градостроительства этого управления.

"Мы вместе с ней проработали два года, но вот в этом году было бы 18 лет, как Ирина работает в администрации. Такого светлого, доброго, отзывчивого, деликатного человека я в своей жизни не встречала", – сквозь слезы говорит Лариса Прокопенко.

Ирина окончила Криворожский национальный университет. Вышла замуж, у них с супругом родились двое детей. Старшая дочь уже взрослая, у нее уже есть своя семья. А младший сын учится в 9-м классе.

Лариса Федоровна рассказывает, что Ирина всегда занималась спортом, ходила в спортзал, увлекалась диетами. Была красивой, привлекательной женщиной.

"У нее было чудесное чувство юмора, она была легкой на подъем. В то же время Ира была верующим человеком. Она развивала себя духовно, часто ходила в театр. Мы до сих пор не можем прийти в себя от этой трагедии", – продолжает коллега.

Ирина на своей страничке в Facebook часто публиковала фото и сообщения о российских обстрелах родного Кривого Рога, о разрушениях и гибели мирных людей. Но никто и представить не мог, что женщина сама может стать жертвой российских террористов. Кривой Рог – город небольшой, и о гибели Ирины Васюк очень быстро стало известно.