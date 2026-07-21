Львы, обратите внимание на свои финансы, а Тельцов ждет колоссальный успех: гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака

21 июля первая четверть Луны в Весах побудит нас сосредоточиться на важных делах. Мы сможем наверстать упущенное, собрать необходимую информацию и быстро навести порядок. Такое положение дел способствует оживленным дискуссиям, особенно о финансах и раскрытых секретах. Во второй половине дня воцарится более спокойная атмосфера, и мы почувствуем себя более способными позаботиться о доме.

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Астрологи утверждают, что в 15:36 Луна войдет в Скорпион, что будет способствовать отдыху и сосредоточению на личных делах. Вечер – хорошее время для отдыха, а не для того, чтобы брать на себя дополнительные обязанности, пишет Vogue.

Овен

Не берите на себя слишком много, иначе можете почувствовать слабость. Выпейте чашечку кофе или чая, а затем постарайтесь не забыть важный дедлайн или сообщение. Сосредоточьтесь, и вы избежите проблем. Вечером вам захочется провести время в одиночестве, помедитировать, помечтать или просто расслабиться. Почитайте книгу или посмотрите сериал — вы восстановите силы.

Телец

Расскажите о своих успехах, попросите повышения зарплаты или других привилегий. Некоторые могут немного вам завидовать, но это не причинит вам вреда. Будьте позитивны и чаще улыбайтесь – так у вас будет больше шансов добиться успеха. Вечером найдите время для отдыха и размышлений. Вы можете принять важные решения относительно своего питания или образа жизни. Луна в оппозиции также благоприятствует медитации и йоге.

Близнецы

Вы будете ответственно относиться к своим обязанностям, чтобы не отстать. Тригон Луны благоприятствует хорошим идеям для покупок и организации работы. Вы будете деловиты и безупречно выполните свои обещания. День будет успешным, но вечером позаботьтесь о своих духовных потребностях и отдохните. Если вам одиноко, посмотрите что-нибудь романтическое, чтобы поднять настроение. Вам повезло — нужно только действовать.

Рак

Кому-то понадобится ваша помощь. К вам обратится друг с вопросом, и вместе вы обсудите, как достичь важных целей. Квадрат Луны к вашему знаку также благоприятствует прояснению профессиональных вопросов, но не переусердствуйте с поучениями. Кто-то может обидеться, и его сплетни могут немного задеть вас. Во второй половине дня тригон Луны поможет вам быстро сделать покупки, но после этого постарайтесь отдохнуть. Вам нужно хотя бы немного времени для себя.

Лев

Сегодня вы можете получить больше, чем в другие дни, а секстиль Луны особенно благоприятен для приобретения новой информации и навыков. Однако после работы сохраняйте баланс. Слишком много обязанностей может снизить ваш энтузиазм, поэтому стоит отдохнуть. Вечером спокойно подумайте, как сохранить хорошую профессиональную репутацию, найдя при этом больше времени для хобби и других важных для вас дел.

Дева

Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь. Соединение Венеры с вашим знаком поможет вам достичь цели и повысит ваш оптимизм. Планируйте важные задачи и ищите новые возможности, особенно финансовые. Однако будьте осторожны в любви. Если ваш партнер начинает вам доверять, не начинайте разговор. Возможно, любимому человеку требуется больше нежности и эмоциональной близости с вашей стороны — не избегайте этого.

Весы

Луна в вашем знаке будет мотивировать вас к действию и принесет новое вдохновение и возможности. Сохраняйте позитивный настрой – ваши идеи будут оценены по достоинству, и кто-то важный начнет ценить вас больше. День также благоприятен для быстрых покупок и путешествий. Во второй половине дня настанет время для развлечений. Вы найдете кого-то, кто поможет вам со скучными делами, и почувствуете, что работать вместе легче. Кто-то исполнит вашу мечту на свидании, если вы проявите терпение.

Скорпион

Это стоит усилий, поскольку теперь ваше финансовое положение улучшилось. Однако будьте независимы и не ввязывайтесь в чужие проблемы. Если вы останетесь верны себе, то избежите проблем и сомнений. Во второй половине дня Луна в вашем знаке поможет вам вернуть энтузиазм. Подумайте также о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Как только вы восстановите равновесие, вы с удовольствием встретитесь с друзьями.

Стрелец

Вас ждет приятный день. Общайтесь с людьми и прислушивайтесь к хорошим советам – особенно от более опытных людей. Сегодня вы многому научитесь и заслужите репутацию умного и прямолинейного человека. Секстиль Луны также благоприятствует интересным профессиональным идеям, но работа не будет для вас приоритетом. После обеда хорошее время для отдыха, посещения интересных мест или, наконец, для занятия хобби.

Козерог

Вы решите поработать — желательно подальше от суеты, — но квадратура Луны может сорвать эти планы. Кто-то неожиданно попросит у вас в долг или помощи в конкретном деле. Избегайте спешки и принятия решений под давлением — сегодня лучше отстаивать свои границы. Прислушайтесь к своей интуиции, и всё встанет на свои места. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии.

Водолей

Сегодняшний день может принести несколько неожиданных событий. Не удивляйтесь, если окажетесь на интересной встрече или в необычном месте, даже если не планировали этого. Вы будете наблюдательны, и ваши советы помогут другим выбраться из затруднительной ситуации. Тригон Луны к вашему знаку также благоприятствует путешествиям и шопингу. Будьте оптимистичны — вы заслуживаете немного удовольствия.

Рыбы

Вы можете чувствовать усталость и непонимание со стороны окружающих. Ваше хорошее настроение вернется, как только вы отдохнете. Во второй половине дня тригон Луны советует вам обязательно отвлечься от проблем других. Посмотрите фильм, почитайте книгу или совершите долгую прогулку. Хотя вы не будете очень разговорчивы, вы можете встретить интересных людей. Комплимент или шутка поднимут вам настроение. Используйте позитивную энергию при любой возможности.

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