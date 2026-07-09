Львы – можете найти ответы на свои вопросы, а Скорпионов ждут приключения: гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Луна в Тельце 9 июля, призывает вас заботиться о своем здоровье и повседневном комфорте. День пролетит быстро, и аура будет благоприятствовать вашему благополучию. Венера сегодня входит в Деву, что облегчает заведение новых друзей и получение знаний. Если вы испытываете трудности, вы можете найти эффективное решение или необходимую помощь. Однако держитесь подальше от неприятных людей и рискованных предложений, от которых вас предостерегает интуиция.

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Астрологи рассказывают, что сегодня нет смысла что-либо доказывать — лучше просто быть собой, пишет Vogue.

Овен

Сегодня вы можете быть более сонными и витать в облаках, поэтому оплата счетов или уборка вам не по душе. Вспомните свои собственные успехи, и вы вернете себе уверенность и улучшите настроение. К счастью, никто не будет от вас многого ожидать. После работы позвольте себе немного расслабиться и найдите что-нибудь, что действительно вас успокаивает. Вечера идеально подходят для хорошей книги или интересного сериала – квадрат Меркурия поможет вам найти что-нибудь интересное.

Телец

Позаботьтесь о своих отношениях, потому что соединение Луны с вашим знаком заставит вас с готовностью протянуть руку помощи. Вы быстро поймете, что можете сделать что-то действительно значимое. Вы почувствуете себя нужным и услышите много добрых слов. Однако после обеда вы можете почувствовать усталость и захотеть уединения. Отдых – соединение Венеры с вашим знаком поможет вам восстановить силы.

Близнецы

Соединение Марса с вашим знаком повысит вашу уверенность в себе. Вы не позволите никому встать у вас на пути, что может повлиять на отношения с важными людьми. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам пользу или удовлетворение, но избегайте ненужных рисков. Погода будет благоприятной, хотя легко допустить мелкие ошибки или потерять что-то важное. Во второй половине дня отдохните от повседневных обязанностей. Йога, тренажерный зал или бассейн помогут вам восстановить силы.

Рак

Важные дела встанут на свои места. Можете рассчитывать на счастливые совпадения и выгодные предложения. В финансовых вопросах Меркурий в соединении защитит вас от неприятностей, но все же стоит проявлять умеренность в расходах. Венера в секстиле благоприятствует спонтанным покупкам, поэтому будьте особенно осторожны при совершении покупок в интернете. Атмосфера станет намного приятнее во второй половине дня, поэтому не портите ее жалобами.

Лев

Вы будете уверены в себе, но немного беспокойны. Вам захочется быстро уладить нерешенные вопросы, принимать взвешенные решения и управлять своими финансами. Однако не берите на себя слишком много обязанностей, так как во второй половине дня вам захочется больше свободы и развлечений. Венера сегодня покинет ваш знак, но Юпитер по-прежнему будет способствовать успешным свиданиям и поможет вам завести новых друзей.

Дева

Возможно, вы окажетесь участником интересной дискуссии, и кому-то захочется услышать ваше мнение. Однако не давайте никаких обещаний, пока не узнаете всех фактов. Сегодня Венера входит в ваш знак, поддерживая разработку и реализацию амбициозных планов. Будьте терпеливы и не пытайтесь превзойти кого-либо любой ценой. Стоит посвятить вторую половину дня физическим упражнениям и отдыху – Венера поможет вам лучше заботиться о своем здоровье.

Весы

Мыслите позитивно и доверяйте своей интуиции. Марс в тригоне покажет вам, какие идеи могут принести прибыль в ближайшем будущем. Вас ждет удача в отношениях и профессиональном успехе. Вечером найдите время для свидания или даже приятной беседы, и вы вернете себе еще больше оптимизма. Некоторые Весы обнаружат, что прошлые события продолжают препятствовать их прогрессу. Сатурн в оппозиции побудит вас отказаться от старых привычек и открыться новым возможностям.

Скорпион

Вы будете заняты важными делами, но кто-то постоянно будет пытаться обременять вас своими проблемами. Оппозиция Луны сделает вас более восприимчивыми к критике, поэтому сохраняйте спокойствие и дистанцируйтесь. Этот день благоприятствует откровенным разговорам и задушевным встречам с людьми, которым вы действительно доверяете. Если кто-то действует вам на нервы, лучше ограничить общение с ним.

Стрелец

Вы быстро справитесь со своими обязанностями и восстановите силы. Однако не жертвуйте собой исключительно ради других, ведь вы тоже заслуживаете награды за свои усилия. Покупки пройдут успешно, а приготовление еды доставит вам особое удовольствие сегодня. Секстиль Юпитера принесет хорошие новости. Друзья, которых вы давно не видели, могут связаться с вами по важному вопросу. Удача в любви продолжает сопутствовать вам, но лучше не возобновлять старые отношения.

Козерог

У вас будет хорошее настроение, и день пролетит незаметно. Будьте внимательны, так как Венера в соединении с вами благоприятствует неожиданным предложениям и профессиональному успеху. На работе у вас появятся идеи, которые принесут вам признание и даже дополнительные деньги. Не бойтесь перемен или новых вызовов — они пойдут вам на пользу. Лучше всего провести день с друзьями, так как их успехи повысят вашу уверенность в себе.

Водолей

Вы почувствуете потребность навести порядок вокруг себя. Не расстраивайтесь, если не сможете всё сделать сразу. Составьте план действий, и вам будет легче понять, что нужно изменить или починить. После обеда самое время уделить внимание своему здоровью и самочувствию. Будьте осторожны с консервантами и новой косметикой, так как сегодня вы можете быть более чувствительны, чем обычно.

Рыбы

Мыслите позитивно, ведь вы будете притягивать людей своей энергией и обаянием. Это облегчит решение даже самых сложных вопросов и позволит избежать ненужных переживаний. Секстиль Луны благоприятствует неожиданным встречам и интересным новостям от друзей. Стоит посетить выставку, концерт или представление, ведь соприкосновение с искусством вдохновит вас. Идеи, которые появятся сегодня, окажутся очень новаторскими, но пока держите их при себе.

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