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Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Надежда Данищук
Новости. Общество
2 минуты
180
Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Львовские хирурги прооперировали младенца, который родился с опухолью, весившей 1 килограмм. Гигантское образование удалили хирурги Детской Больницы Святого Николая.

Об этом рассказали OBOZREVATEL во львовской детской клинике, недаром имеющей имя святого, ассоциирующегося с помощью и детьми.

Хирурги Детской Больницы Святого Николая провели операцию крохе Юстине месяц назад, на третий день после рождения девочки.

Младенец появился на свет с гигантской опухолью. Однако и родители, и врачи были к этому готовы, ведь еще на 16-й неделе беременности специалисты диагностировали у ребенка патологию – крестцово-копчиковую тератому – врожденную опухоль.

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Родители Юстины проживают в Стрые, но мама девочки решила рожать ребенка во Львове, в родильном отделении Детской Больницы Святого Николая. Ведь здесь есть все необходимые специалисты для спасения крохи.

Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Юстину забрали в операционную уже через два дня после рождения. Операция длилась около 5 часов и прошла успешно.

Хирурги сначала определили, какие сосуды питают опухоль кровью и только тогда принялись ее удалять, минимизировав кровопотерю.

Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Они успешно высекли образование, весившее около килограмма и составлявшее 25% массы тела младенца. Опухоль удалили вместе с копчиком и частью крестцовой кости, являющейся мировым стандартом для таких оперативных вмешательств.

Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

На месте, где локализовалась гигантская тератома, образовался дефект мягких тканей. Чтобы его закрыть, хирургам пришлось одномоментно провести ребенку еще кожную пластику. Из соседних участков они вырезали кожные лоскуты и вживили их в том месте, где была опухоль.

Это один из редких случаев такой пластики младенцу, ведь с опухолями столь больших размеров дети рождаются не часто. Важно, что после столь обширного хирургического вмешательства у девочки полностью сохранилась функция тазовых органов. Послеоперационный период также истек без осложнений.

Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Сегодня кроха Юстина уже вернулась домой в Стрый. Ее будут привозить в клинику только на плановые осмотры.

В жизни девочки будет еще много подарков от Святого Николая. И все это благодаря умелым рукам хирургов, проведших успешную операцию, спас ей жизнь.

Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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