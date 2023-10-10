Львовские хирурги спасли младенца, родившегося с опухолью в килограмм. Фото

Львовские хирурги прооперировали младенца, который родился с опухолью, весившей 1 килограмм. Гигантское образование удалили хирурги Детской Больницы Святого Николая.

Об этом рассказали OBOZREVATEL во львовской детской клинике, недаром имеющей имя святого, ассоциирующегося с помощью и детьми.

Хирурги Детской Больницы Святого Николая провели операцию крохе Юстине месяц назад, на третий день после рождения девочки.

Младенец появился на свет с гигантской опухолью. Однако и родители, и врачи были к этому готовы, ведь еще на 16-й неделе беременности специалисты диагностировали у ребенка патологию – крестцово-копчиковую тератому – врожденную опухоль.

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Родители Юстины проживают в Стрые, но мама девочки решила рожать ребенка во Львове, в родильном отделении Детской Больницы Святого Николая. Ведь здесь есть все необходимые специалисты для спасения крохи.

Юстину забрали в операционную уже через два дня после рождения. Операция длилась около 5 часов и прошла успешно.

Хирурги сначала определили, какие сосуды питают опухоль кровью и только тогда принялись ее удалять, минимизировав кровопотерю.

Они успешно высекли образование, весившее около килограмма и составлявшее 25% массы тела младенца. Опухоль удалили вместе с копчиком и частью крестцовой кости, являющейся мировым стандартом для таких оперативных вмешательств.

На месте, где локализовалась гигантская тератома, образовался дефект мягких тканей. Чтобы его закрыть, хирургам пришлось одномоментно провести ребенку еще кожную пластику. Из соседних участков они вырезали кожные лоскуты и вживили их в том месте, где была опухоль.

Это один из редких случаев такой пластики младенцу, ведь с опухолями столь больших размеров дети рождаются не часто. Важно, что после столь обширного хирургического вмешательства у девочки полностью сохранилась функция тазовых органов. Послеоперационный период также истек без осложнений.

Сегодня кроха Юстина уже вернулась домой в Стрый. Ее будут привозить в клинику только на плановые осмотры.

В жизни девочки будет еще много подарков от Святого Николая. И все это благодаря умелым рукам хирургов, проведших успешную операцию, спас ей жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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