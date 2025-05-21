Лунный календарь стрижек на июнь: благоприятные даты

Фазы Луны уже давно считаются одним из природных ориентиров для планирования стрижек, окрашивания и процедур по уходу за волосами. Эксперты говорят, что Луна способна влиять на структуру, рост и общий вид волос. Чтобы прическа радовала не только в день визита к мастеру, но и в течение следующих недель, стоит учитывать соответствующие фазы.

Видео дня

В июне 2025 года астрономический цикл распределяет дни на более или менее благоприятные для смены имиджа. OBOZ.UA публикует подробный календарь и советы, когда стоит стричься, краситься или проводить другие бьюти-процедуры.

Когда лучше стричь волосы в июне 2025 года

Растущая Луна (1-10 июня)

Лучший период для обновления образа – волосы будут расти быстрее, станут гуще и сильнее. Смело планируйте стрижки, окрашивание, питательные маски и салонные процедуры.

Полнолуние (11 июня)

Энергетически насыщенный, но нестабильный день. Кожа головы может быть чувствительной, поэтому лучше избегать любых агрессивных воздействий, в том числе осветления и химической завивки.

Убывающая Луна (12-24 июня)

Стрижка укрепит волосы, сделает их менее ломкими. Однако рост может замедлиться. Идеальное время для процедур, направленных на восстановление и очищение кожи головы.

Новолуние (25-26 июня)

Наименее благоприятный период для перемен. Стоит отказаться от стрижек, окрашивания и сложных процедур.

Растущая луна (27-30 июня)

Снова открывается окно для улучшения структуры и активного роста. Можно планировать окрашивание, оздоровительные маски, массажи.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек в июне 2025 года

Благоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 30 июня.

Не рекомендуемые дни: 11, 15, 25, 26 июня.

Уход за волосами в июне по фазам Луны

1-10 июня (Луна растет)

Отличный период для интенсивного ухода. Волосы хорошо воспринимают питательные вещества, поэтому эффективными будут маски с натуральными маслами, сыворотки с витаминами, питательные обертывания. Также можно делать массаж головы для стимуляции роста.

11 июня (Полнолуние)

Избегайте химических средств и высоких температур. Вместо этого выберите легкую увлажняющую маску или ополаскивание травяным настоем – волосы нуждаются в бережном отношении.

12-24 июня (Луна убывает)

Рекомендуется провести пилинг кожи головы, использовать шампуни глубокого очищения и средства для укрепления волосяных луковиц. Это период восстановления после нагрузки.

25-26 июня (Новолуние)

Лучше всего - дать волосам покой. Можно сделать легкий самомассаж или использовать успокаивающие спреи без активных компонентов.

27-30 июня (Луна снова растет)

Время вернуться к активному уходу. Маски, масла, салонные процедуры, новая стрижка - все будет работать на укрепление и рост.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших стрижках для квадратной формы лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.