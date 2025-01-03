Луна 'встретилась' с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Вечером в пятницу, 3 января, в небе над Украиной рядом со спутником Земли Луной была невооруженным глазом видна Венера. Увидеть это могли жители областей, которым повезло с безоблачной погодой.

Видео дня

Кадрами зрелища украинцы делились в сети. На них вторая планета от Солнца находится чуть выше Луны.

Так выглядели Луна с Венерой с территории Олесского замка на Львовщине.

Отметим, что такая "встреча" двух небесных тел происходит достаточно регулярно из-за стандартных орбитальных движений Луны и Венеры вокруг Земли и Солнца соответственно. Однако увидеть их людям удается действительно нечасто.

Но каждый раз, когда условия для этого благоприятные, есть возможность стать свидетелями волшебного зрелища.

Как сообщал OBOZ.UA, первый день 2025 года подарил украинцам невероятно хорошее закат. К вечеру небо окрасилось яркими цветами – от оранжевого и огненно-красного до пурпурного и множества оттенков розового и фиолетового.

Люди публиковали кадры в сети, а некоторые даже увидели в такой яркой расцветке хороший знак.

Второй день нового года не отставал от предыдущего. Небо в разных уголках Украины покрылось огненными красками, переходящими в разные оттенки розового и синего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!