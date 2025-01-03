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Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

София Закревская
Новости. Общество
2 минуты
10,1 т.
Луна 'встретилась' с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Вечером в пятницу, 3 января, в небе над Украиной рядом со спутником Земли Луной была невооруженным глазом видна Венера. Увидеть это могли жители областей, которым повезло с безоблачной погодой.

Видео дня

Кадрами зрелища украинцы делились в сети. На них вторая планета от Солнца находится чуть выше Луны.

Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото
Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото
Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Так выглядели Луна с Венерой с территории Олесского замка на Львовщине.

Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Отметим, что такая "встреча" двух небесных тел происходит достаточно регулярно из-за стандартных орбитальных движений Луны и Венеры вокруг Земли и Солнца соответственно. Однако увидеть их людям удается действительно нечасто.

Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Но каждый раз, когда условия для этого благоприятные, есть возможность стать свидетелями волшебного зрелища.

Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото
Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото
Луна "встретилась" с Венерой: в небе над Украиной увидели уникальное явление. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, первый день 2025 года подарил украинцам невероятно хорошее закат. К вечеру небо окрасилось яркими цветами – от оранжевого и огненно-красного до пурпурного и множества оттенков розового и фиолетового.

Люди публиковали кадры в сети, а некоторые даже увидели в такой яркой расцветке хороший знак.

Второй день нового года не отставал от предыдущего. Небо в разных уголках Украины покрылось огненными красками, переходящими в разные оттенки розового и синего.

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