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Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

Надежда Данищук
Новости. Общество
2 минуты
2,3 т.
Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

В первый вечер нового 2025 года украинцы были очарованы невероятным явлением – небо окрасилось фантастическими цветами, которые переливались разнообразными оттенками всего спектра. Каково же было их удивление, когда и на следующий день закат был не менее волшебным и небо продолжило выигрывать разнообразными красками.

Видео дня

Вечер 2 января подарил украинцам еще один закат удивительной красоты. OBOZ.UA собрал фото поразительного вечернего неба.

Кое-где зарево пылало огненными красками, а на его фоне пролетали испуганные птицы. Облака же накладывали на эту невероятную картину мазки, похожие то на морские волны, то на глаза загадочных существ.

Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото
Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото
Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

Иногда горизонт выигрывал красками от приглушенного желтого до темно-синего, придавая пейзажу готический вид.

Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

В других местах небо выглядело так, будто его расписали огромной кистью, смоченной в голубую и розовую краску.

Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

Также можно было увидеть фантастический закат, когда желтые блики светила выигрывали на фоне сиренево-фиолетовых облаков.

Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

Напомним, как пояснили в Укргидрометцентре, это природное явление метеорологи называют "пурпурным светом". Во время заката небо окрашивается в яркие пурпурные или розово-фиолетовые оттенки. Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы под низким углом. Частицы пыли, влаги или загрязнения в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января украинцы наблюдали огненное закат солнца. Новогоднее небо окрасилось в яркие цвета.

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