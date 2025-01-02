Небо очаровывает красотой: украинцы второй вечер подряд наблюдали невероятное явление природы. Фото

В первый вечер нового 2025 года украинцы были очарованы невероятным явлением – небо окрасилось фантастическими цветами, которые переливались разнообразными оттенками всего спектра. Каково же было их удивление, когда и на следующий день закат был не менее волшебным и небо продолжило выигрывать разнообразными красками.

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Вечер 2 января подарил украинцам еще один закат удивительной красоты. OBOZ.UA собрал фото поразительного вечернего неба.

Кое-где зарево пылало огненными красками, а на его фоне пролетали испуганные птицы. Облака же накладывали на эту невероятную картину мазки, похожие то на морские волны, то на глаза загадочных существ.

Иногда горизонт выигрывал красками от приглушенного желтого до темно-синего, придавая пейзажу готический вид.

В других местах небо выглядело так, будто его расписали огромной кистью, смоченной в голубую и розовую краску.

Также можно было увидеть фантастический закат, когда желтые блики светила выигрывали на фоне сиренево-фиолетовых облаков.

Напомним, как пояснили в Укргидрометцентре, это природное явление метеорологи называют "пурпурным светом". Во время заката небо окрашивается в яркие пурпурные или розово-фиолетовые оттенки. Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы под низким углом. Частицы пыли, влаги или загрязнения в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января украинцы наблюдали огненное закат солнца. Новогоднее небо окрасилось в яркие цвета.

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