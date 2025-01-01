Украинцы в восторге: новогоднее небо окрасилось яркими цветами. Фото

Первый день нового 2025 года подарил украинцам невероятной красоты закат. К вечеру небо окрасилось яркими цветами – от оранжевого и огненно-красного до пурпурного и множества оттенков розового и фиолетового.

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Украинцы от увиденного удивительного завершения дня пришли в восторг и публикуют невероятной красоты фотографии. Свою подборку фото поразительного неба подготовил и OBOZ.UA.

Небо к вечеру 1 января удивляло разнообразием цветов. Оно то пылало багряно-красным, то сияло множеством оттенков желтого и оранжевого, то окрашивалось в розовые, фиолетовые и пурпурные краски.

В Укргидрометцентре объяснили: в первый день нового года украинцы имели возможность наблюдать невероятной красоты природное явление, которое метеорологи называют "пурпурным светом". Это явление заключается в окраске неба в яркие пурпурные или розово-фиолетовые оттенки во время заката или восхода солнца.

Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета. Такое явление часто можно увидеть во влажную и ясную погоду", – объяснили в Укргидрометцентре.

К слову, это же явление можно было наблюдать и на рассвете 1 января.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе море засветилось ярко-голубыми красками. Уникальное зрелище наблюдается ночью. Причиной этого волшебного явления является планктон, обладающий биолюминесценцией.

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