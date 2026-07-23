Лучший способ без проблем заснуть: воспользуйтесь методом 4-7-8

Проблемы со сном влияют на ваше самочувствие, здоровье и повседневную жизнь. Если вы по ночам часами ворочаетесь с боку на бок, попробуйте метод "4-7-8". Это простое дыхательное упражнение помогает успокоить тело и, в конечном итоге, облегчает засыпание.

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Этот метод популяризировал доктор Эндрю Вайл, выпускник Гарварда. Однако помните, что краткосрочные решения обеспечивают лишь временное облегчение, а хроническая бессонница всегда требует консультации с врачом, пишет OBOZ.UA.

Эту дыхательную технику несложно освоить. Устройтесь поудобнее, расслабьте тело и положите кончик языка на нёбо, за верхними передними зубами. Кончик языка должен оставаться там на протяжении всего упражнения:

Медленно вдохните через нос, считая до 4.

Задержите дыхание на 7 секунд.

Медленно выдохните через рот, считая до 8.

Как видите, схема 4-7-8 проста. Повторяйте её в течение четырёх полных вдохов и не сдавайтесь, если это не получится с первого раза. Доктор Эндрю Вейл говорит, что эффект от упражнения может усиливаться при регулярном выполнении.

Со временем вы можете постепенно увеличивать количество повторений по мере необходимости, главное, чтобы вам было комфортно. Однако, если во время упражнения вы чувствуете головокружение, одышку или дискомфорт, остановитесь и дышите нормально.

Метод 4-7-8 основан на сознательном замедлении дыхания. Его использование имеет смысл, потому что, когда мы дышим медленнее и спокойнее, организм перестает функционировать в так называемом режиме ожидания. Напряжение снижается, и тело готовится к отдыху.

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