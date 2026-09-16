Лучший сорт тыквы для крем-супа: ее не нужно чистить

Если вы планируете приготовить тыквенный суп этой осенью, не выбирайте первый попавшийся сорт. Тыквы сорта "Хоккайдо" отличаются ярким цветом, плотной мякотью и одним огромным преимуществом: их не нужно чистить перед приготовлением.

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Сливочный тыквенный суп – один из самых простых способов использования этого сезонного овоща. Однако правильный выбор овоща может сделать блюдо гораздо проще в приготовлении, а его вкус — более насыщенным. Почему тыквы Хоккайдо – идеальный выбор для супа, расскажет OBOZ.UA.

Его мякоть твёрдая, слегка сладкая и насыщенно-оранжевая, что делает готовый суп густым, кремовым и аппетитно красочным. Этот сорт хорошо подходит как для кулинарии, так и для выпечки. Тыква Хоккайдо также используется в рецептах супов, опубликованных Национальным центром образования в области питания.

Самым большим преимуществом сорта "Хоккайдо" является его тонкая кожура, которая размягчается во время приготовления. Это означает, что перед приготовлением супа достаточно тщательно вымыть тыкву, разрезать её пополам и удалить семена. Это значительно сэкономит время, особенно потому, что более твёрдые сорта могут требовать очистки от крупных, громоздких кусков. В случае с Хоккайдо кожура может остаться на мякоти и перемешаться вместе с ней.

Вы можете нарезать и сварить "Хоккайдо" в бульоне с луком, чесноком или морковью, а затем взбить до однородной массы. Также хорошей идеей будет предварительно запечь тыкву, так как это подчеркнет её естественную сладость. Другие ингредиенты, которые хорошо сочетаются с этим супом, включают имбирь, карри, куркуму, перец, мускатный орех и щепотку чили. Вы также можете добавить сливки или кокосовое молоко и посыпать готовое блюдо поджаренными тыквенными семечками.

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