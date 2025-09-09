Лучше, чем колбаса и магазинное мясо: сочная и вкусная буженина из куриного филе
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления очень вкусной и сочной буженины. Для яркого вкуса добавьте специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и главное – безопасной буженины из куриного филе.
Ингредиенты:
- Куриные грудки 6 шт (примерно 800 г)
- Соль 1,5 ч. л
- Паприка 1 ч. л
- Черный перец 1 ч. л
- Соевый соус 2 ст. л
- Растительное масло 1 ст. л
- Чеснок 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Куриное филе промокните бумажным полотенцем. Добавьте соль, перец, паприку, соевый соус, масло и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться хотя бы на 3-4 часа, а лучше на ночь в холодильнике.
2. Выложите филе на пергамент. Если хотите более плотную текстуру — свяжите их кулинарной нитью, но можно запечь и просто отдельно.
3. Запекайте в духовке при 230C около 30 минут. Затем выключите духовку и оставьте филе внутри еще на 3-4 часа, пока полностью не остынут.
Снимите нити (если использовали) и нарежьте тоненькими слайсами.
