Лучше, чем колбаса и магазинное мясо: сочная и вкусная буженина из куриного филе

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления очень вкусной и сочной буженины. Для яркого вкуса добавьте специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и главное – безопасной буженины из куриного филе.

Ингредиенты:

Куриные грудки 6 шт (примерно 800 г)

Соль 1,5 ч. л

Паприка 1 ч. л

Черный перец 1 ч. л

Соевый соус 2 ст. л

Растительное масло 1 ст. л

Чеснок 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Куриное филе промокните бумажным полотенцем. Добавьте соль, перец, паприку, соевый соус, масло и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться хотя бы на 3-4 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

2. Выложите филе на пергамент. Если хотите более плотную текстуру — свяжите их кулинарной нитью, но можно запечь и просто отдельно.

3. Запекайте в духовке при 230C около 30 минут. Затем выключите духовку и оставьте филе внутри еще на 3-4 часа, пока полностью не остынут.

Снимите нити (если использовали) и нарежьте тоненькими слайсами.

