Лучшая прическа для женщин старше 60 лет: придаст объем тонким волосам

С возрастом выработка кератина и природных липидов, отвечающих за здоровье волос, снижается. Пряди становятся более ломкими, подверженными ломкости и часто выглядят более редкими, чем раньше.

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Эта проблема особенно распространена среди женщин с тонкими волосами. Вместо того чтобы добавлять шарма, длинные прически часто утяжеляют пряди, делая волосы еще более безжизненными, пишет OBOZ.UA.

Вот почему парикмахеры так часто рекомендуют короткие или средней длины стрижки, которые приподнимают волосы у корней и визуально увеличивают их объем.

На протяжении многих лет стрижка "боб" остается одной из самых популярных среди зрелых женщин. Ее главным преимуществом является универсальность. Она подойдет практически к любой форме лица и типу волос.

Вариант с тонким слоистым срезом особенно хорошо подходит для тонких волос. Более короткие слои приподнимают пряди у корней, делая прическу визуально более объемной.

Дополнительным преимуществом является легкость укладки. Фен и круглая щетка — это всё, что вам нужно, чтобы добиться эффекта лёгкой подтяжки всего за несколько минут.

Это одна из тех причесок, которая великолепно смотрится независимо от возраста. Женщины старше 60 лет особенно ценят её за комфорт и омолаживающий эффект.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки под разные типы лица.

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