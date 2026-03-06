Лубинец обратился к Москальковой из-за данных о похищении оккупантами 19 жителей Сумщины: они 'засветились' на росТВ

Российская армия могла похитить и вывезти в Россию 19 жителей села Сопич Есманьской громады Сумской области. По этому поводу омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец безотлагательно обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его информации, с ними сначала пропала связь, а впоследствии их интервью появились на российском телеканале"Россия24".

Разговор Лубинца и Москальковой

Омбудсман в очередной раз заявил, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права, а именно — принудительная депортация гражданских и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

"Безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное — обеспечить их быстрое возвращение домой", — написал он.

В то же время в сюжете пропагандистского вещателя говорится, что российские солдаты вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся. По сообщению местных СМИ, глава общины Сергей Минаков накануне подтвердил, что с ними пропала связь.

Дополнительно, сообщается, что всего в Сопиче в последние годы проживало 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. А те 19, несмотря на все риски, остались, написав заявления на отказ от эвакуации.

В само село, как и в другие в громаде, российские военные пытались провести инфильтрацию еще с декабря прошлого года. Но если другие села были безлюдными, то в Сопиче до сих пор оставались гражданские.

Напомним, ранее российская армия вывезла из другого села, Грабовского на территорию России полсотни гражданских лиц. Украина призвала международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора и остановить незаконные депортации украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, российские силы могли вывести людей из украинского населенного пункта"на фильтрацию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!