'Лолита будет слышно не только взрывы': история семьи из Кривого Рога, чей ребенок получил слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Игорь и его 4-летняя дочь Лолита – из Кривого Рога. В этом городе грохот и вой вражеских снарядов раздаются ежедневно. Звуки взрывов девочка могла услышать, а ласковые слова самых родных – нет. Семья обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова, и недавно Лолита получила суперсовременные слуховые аппараты, необходимые для ее становления.

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Лолита родилась здоровым ребенком, но со временем мы с женой заметили, что она не реагирует, когда к ней обращаются. В садике стало понятно, что на расстоянии 3-4 метра она людей не слышит, только угадывает по жестам, что от нее что-то хотят", – рассказывает Игорь Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Сейчас девочка только начала пользоваться слуховыми аппаратами, которые подстраиваются под особенности и потребности ребенка. Впереди у нее занятия с логопедом и дефектологом, ей нужно научиться слышать и произносить новые для себя звуки.

"Дочь очень активный ребенок. Раньше мы не могли отдать ее на танце, потому что она бы не слышала преподавателя. А сейчас… пусть танцует", – улыбается Игорь.

Он признается, что в самом начале вторжения понимал лишь то, что нужно сохранять спокойствие и холодный разум при любых обстоятельствах. Какие именно моменты войны выводят его из равновесия, Игорь рассказывает по ссылке.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже более 240 детей получили возможность услышать мир.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.