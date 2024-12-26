Ликвидация МСЭК: в Минздраве опровергли информацию о якобы мобилизации мужчин с инвалидностью с 1 января

В сети распространяются слухи о якобы обязательной мобилизации мужчин с инвалидностью после ликвидации МСЭК. Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.

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Повторный смотр будут проходить только те, кто должен это сделать раньше, но не смог из-за обстоятельств военного положения. Другие категории лиц с инвалидностью сохраняют свои права и льготы, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что информация о всеобщей мобилизации лиц с инвалидностью не соответствует действительности. Повторный обзор здоровья будут проходить только определенные категории лиц, которые не смогли сделать это раньше из-за военного положения.

И МСЭК, и экспертные команды из практикующих врачей, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.

В то же время, как отмечается, права и льготы лиц с инвалидностью остаются неизменными.

"Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжают получать льготы, услуги, помощь и, в частности, отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия. Исключения составляют только незаконные решения об установлении инвалидности, в отношении которых возбуждены уголовные дела, установлены доказательства незаконности, имеющиеся судебные решения", – пояснили в Минздраве.

Относительно прохождения повторных осмотров Минздрав пояснил, что все, кто имеет ограничение повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценку экспертной командой врачей-практиков в предусмотренный срок.

Если инвалидность установлена бессрочно, оценка проходить не обязательно только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе.

Кроме того, если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти: мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности - до 1 ноября 2025; всем другим пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) – до 1 апреля 2026 года.

Есть случаи, когда повторный осмотр не производится. Это касается людей, которые:

находятся в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, где нет возможности пройти досмотр;

имеют тяжелые заболевания, такие как онкология, психические расстройства или отсутствие конечности, что делает невозможным прохождение осмотра;

являются военнослужащими. Для них статус инвалидности действительно в течение срочной службы и еще 60 дней после демобилизации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц. В этой связи от граждан начали поступать вопросы о прохождении данных обзоров. В то же время в Минздраве заверили, что сроки повторных обзоров в рамках оценки функционирования будут четко регламентированы.

Как сообщал OBOZ.UA, после реформы социального страхования все выплаты для лиц с инвалидностью в Украине останутся в силе. В то же время, максимальный размер страховой выплаты в случае несчастного случая на производстве увеличится до 40 тысяч гривен, а оплачиваемые больничные продлятся до 14 месяцев.