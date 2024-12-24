В Украине изменят систему соцстрахования: что будет с выплатами

Все выплаты для лиц с инвалидностью в Украине после реформы социального страхования останутся в силе. При этом максимальный размер страховой выплаты при несчастном случае на производстве увеличится до 40 тысяч гривен, а оплачиваемые больничные продлятся до 14 месяцев.

Видео дня

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. Украина готовится к масштабным изменениям в системе социального страхования. Нововведения направлены на улучшение условий поддержки граждан, которые сталкиваются с травмами, тяжелыми заболеваниями или утратой трудоспособности.

Основные нововведения

увеличение максимальных выплат;

Максимальная ежемесячная страховая выплата при несчастном случае на производстве увеличится с 32 тысяч гривен до 40 тысяч гривен. Это равняется пяти минимальным зарплатам.

удлинение больничного;

При тяжелых травмах или заболеваниях продолжительность оплачиваемого больничного возрастет до 14 месяцев. Это позволит гражданам получить достаточное время для лечения и реабилитации.

поддержка после реабилитации

Для людей, которые не могут быстро вернуться на работу, будет предоставлена поддержка Государственного центра занятости. Пособие по безработице и содействие в трудоустройстве будут продолжаться до момента нахождения нового места работы.

Почему нужна реформа

Система социального страхования Украины долгое время работала по принципам, не соответствующим современным вызовам. Потребности граждан, особенно тех, кто сталкивается с тяжелыми болезнями или травмами, нуждаются в быстрой и удобной поддержке. Министерство социальной политики предлагает ввести ряд новых механизмов, которые сделают социальное страхование более эффективным и доступным.

Что останется без изменений

Первый замминистра социальной политики Дария Марчак подчеркнула, что реформа не коснется выплат для лиц с установленной инвалидностью. Все пенсии и выплаты для таких лиц будут действовать в соответствии с действующим законодательством. Установление групп инвалидности и дальше будет осуществляться медицинской системой.

Реформа направлена на создание комплексной системы поддержки граждан в сложных жизненных обстоятельствах. Граждане с инвалидностью останутся защищенными, тогда как для других категорий граждан доступ к социальному страхованию будет улучшен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для оформления пенсии по воинскому инвалидности необходимо обратиться в ТЦК (территориальный центр комплектования) или уполномоченную структуру, подготовить необходимый пакет документов и пройти МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия). Размер пенсии зависит от группы инвалидности и ее причин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!