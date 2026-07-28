«Лето без войны»: 115 детей военнослужащих из бригады ТрО им. Богуна отправились на отдых в Карпаты

В рамках проекта "Лето без войны" в лагерь отправилась уже восьмая группа детей защитников Украины. Среди них – дети погибших героев, военнопленных, пропавших без вести и действующих военнослужащих.

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Об этом сообщила "Украинская бронетехника".

В течение смены детей ждут активные занятия на природе, новые знакомства и программа психоэмоционального восстановления, которая помогает отвлечься от переживаний, связанных с войной.

"Сегодня роль бизнеса не ограничивается уплатой налогов или сохранением рабочих мест. Ответственный бизнес должен становиться партнером общества в решении наиболее острых социальных проблем. Поддержка детей из семей военнослужащих, ветеранов, семей погибших Героев – это моральный долг каждого из нас и общества в целом", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Проект реализуют БО "После службы" и ОО "Милосердие и здоровье" при финансовой поддержке "Украинской бронетехники". За четыре года в программе психоэмоционального восстановления приняли участие уже более 6 тысяч детей из семей военнослужащих.