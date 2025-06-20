Летняя прохлада и кратковременные дожди: чего ждать от погоды в Украине 20 июня. Карта

В пятницу, 20 июня, в Украине ожидается летняя прохлада. Кое-где возможны кратковременные дожди.

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Об этом сообщил "Укргидрометцентр". По прогнозам синоптиков, погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, Левобережья – пониженного давления.

"Ночью на юге и северо-востоке страны, а также в Карпатах, днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается северо-западный ветер умеренной скорости в большинстве западных, северных и центральных областей будет усиливаться до 15-20 м/с, неся к нам еще одну порцию прохлады из северных широт, что наиболее ощутимым будет ночью на западе и севере страны, а днем уже повсеместно.

Температура ночью 11-16°С, на западе и севере страны 8-13°С, днем 15-20°С. На Закарпатье до 23°С. В южной части ночью 14-19°С, днем 21-26°С.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. 20 июня в большинстве западных, северных и центральных областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В Киеве и области 20 июня будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°С. Днем 15-20°С. В Киеве ночью 11-13°С, днем 16-18°С.

Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Уровень опасности желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

Отметим, что синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала, что похолодание в большинстве областей Украины продержится до выходных.

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