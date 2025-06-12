Когда закончится похолодание и придет ли жара в ближайшее время: в Укргидрометцентре прояснили ситуацию

В Украину пришло похолодание. В ближайшие дни погода в стране будет оставаться достаточно прохладной по сравнению с предыдущей жаркой неделей. В некоторых регионах ночью воздух будет прогреваться всего до +7 градусов. Что касается дневных показателей, то максимум, чего можно ожидать – это +26 градусов. На выходных и в начале следующей недели столбик термометра не будет достигать отметки +30 градусов и выше. Итак, Украину ждет летняя, достаточно комфортная, но не жаркая погода.

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Подробно о погоде в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Жара в Украине отступила, взамен пришли кратковременные дожди

В последние дни в Украине произошло заметное похолодание, которое принес атмосферный фронт с северо-запада. Жара отступила. В Гидрометцентре прогнозируют неустойчивую погодную ситуацию с кратковременными дождями летнего характера в течение ближайших дней. Что касается осадков, то периоды с прояснениями, с повышением атмосферного давления, преимущественно будут чередоваться с периодами кратковременных дождей.

Прохладная воздушная масса продолжит поступать из северных широт. Из-за этого в Украине ожидается более низкая, чем обычно, температура, как дневная, так и ночная, рассказала Наталья Птуха. По ее словам, на выходные погодная неустойчивость несколько снизится. "Кратковременные дожди еще будут, хотя атмосферное давление будет повышаться ближе к выходным".

К выходным в Украине будет довольно прохладно. В ближайшие дни ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне +10... +15 градусов, днем также немного, всего +17... +23 градуса. В южной части страны будет теплее. Ночью там ожидается +14... +18 градусов, а днем +21... +26 градусов. "Несколько прохладнее в пятницу может быть на западе и севере. Ночью +7... +13 градусов, в дневные часы +13... +18 градусов", – сообщила синоптик.

Погода на выходные: небольшое потепление

В ближайшие выходные, 14-15 июня, а также в начале следующей недели в Украине ожидается небольшое потепление. "15-16 июня ночью будет +9... +15 градусов, днем +20... +26 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке за счет большей облачности", – рассказала Наталья Птуха. При этом на юге столбик термометра может подниматься до отметки +26 градусов, добавила она.

Когда в Украину вернется жара

В ближайшее время синоптики не видят признаков возвращения жары в Украину. "По крайней мере, на следующей неделе признаков такой жары, которая была на прошлых выходных, нет. Определенное повышение температуры будет происходить уже с выходных в большинстве регионов. В северных и западных областях будет прохладнее в течение недели, а на выходных уже будет определенное повышение температуры. На юге будет немножко свежее, чем было на прошлой неделе, но +30 градусов там точно не будет. Итак, температура в комфортных пределах, без жары", – объяснила синоптик.

Что касается температуры воды, то на побережье Черного моря она уже прогрелась до отметки +19... +20 градусов. В Киеве температура в Днепре составляет +21 градус, а по области в реках – в пределах +20... +23 градуса.

Детальный прогноз погоды на каждый день от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 16 июня. Они демонстрируют существенные изменения погоды в стране.

В пятницу, 13 июня, почти на всей территории Украины будет преобладать достаточно прохладная погода. В ночные часы воздух будет прогреваться до отметки +8... +10 градусов на западе и севере, до +13 градусов в центре и до +15 градусов на востоке и юге. Днем столбик термометра будет подниматься до +15... +17 градусов на западе, севере и отдельных районах в центре. На востоке воздух будет прогреваться до +22 градусов, на юге до +25 градусов. В центре, на востоке и на северо-востоке возможны кратковременные дожди.

В субботу, 14 июня, кратковременные дожди возможны почти на всей территории Украины, кроме Крыма. Однако, температурные показатели заметно повысятся по сравнению с предыдущим днем. В ночные часы почти везде воздух будет прогреваться до +11... +15 градусов, днем до +20... +22 градусов. На юге и востоке будет несколько теплее.

В воскресенье, 15 июня, кратковременные дожди прогнозируются на левобережье, на севере, юге и в центре страны. Температурный фон останется почти тем же, как и в предыдущий день. Теплее всего в этот день будет на Закарпатье, где днем ожидается до +27 градусов, холоднее всего на северо-востоке, где воздух будет прогреваться до +22 градусов.

В понедельник, 16 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди лишь в отдельных регионах севера, северо-востока и востока страны. Ночью температурные показатели на большей части территории Украины будут в пределах +10... +14 градусов, на юге и юго-востоке несколько выше. Днем столбик термометра будет подниматься до +22... +25 градусов. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее, а на юге несколько теплее.