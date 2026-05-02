'Летел туда, откуда многие не возвращались': 2 мая годовщина гибели майора Богдана Ляшенко. Фото

2 мая – годовщина гибели майора Богдана Ляшенко. Он был командиром звена вертолетов 12-й бригады армейской авиации, летчиком, который стал одним из символов мужества украинских пилотов в самые темные дни обороны Мариуполя и "Азовстали".

Богдан Ляшенко родился 19 февраля 1994 года в поселке Вапнярка Винницкой области. Именно там прошли его детство и школьные годы, хотя некоторое время он также учился в Ирпене. После окончания школы выбрал путь, который стал делом всей его жизни – поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Обучение он завершил в 2016 году с отличием. С тех пор небо стало его фронтом.

Еще со времен АТО Богдан выполнял боевые задачи, приобретая репутацию одного из самых профессиональных и преданных пилотов армейской авиации. За его плечами были десятки боевых вылетов. Побратимы вспоминают его как офицера, который никогда не прятался за чужими спинами и всегда брал на себя самые тяжелые задачи.

В начале полномасштабного вторжения России украинские летчики осуществляли почти невозможное. Одними из самых опасных стали полеты в заблокированный Мариуполь и на территорию "Азовстали", где украинские защитники находились в полном окружении. Вертолетные экипажи прорывались сквозь плотную российскую ПВО, доставляли боеприпасы, медикаменты, эвакуировали раненых и поддерживали гарнизон, который держал оборону в сверхчеловеческих условиях.

Именно в одной из таких операций ГУР и погиб Богдан Ляшенко. 2 мая 2022 года, во время выполнения боевого задания вблизи села Ульяновка Запорожской области, его вертолет был потерян в адском небе войны. Герою было всего 28 лет.

Командир вертолетного звена капитан Богдан Ляшенко до последнего оставался верным присяге и своему долгу. За мужество и героизм он был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней еще при жизни.

29 июля 2022 года Богдан Ляшенко посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.

Сегодня имя Богдана Ляшенко – это не только строка в военной истории Украины. Это память о поколении молодых украинских офицеров, которые сознательно шли туда, где шансов выжить почти не было. О тех, кто держал небо над Украиной даже тогда, когда оно горело.

Он не дожил до победы. Но именно благодаря таким людям Украина продолжает бороться.

Вечная память Герою.