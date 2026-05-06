Лесники раскрыли простой трюк защиты от клещей: достаточно лишь одного предмета

Пешие прогулки – это отличный вариант времяпрепровождения, но встреча с клещами может легко превратить это впечатление в кошмар. Эти крошечные, но опасные паукообразные не только неприятны, но и могут распространять серьезные заболевания, такие как болезнь Лайма.

К счастью, эксперты Карконошского национального парка (KPN) предлагают гениально простой, но эффективный метод, который может легко предотвратить проблемы: понадобится предмет, который мы обычно используем совсем в других целях, пишет Blikk.

Секретное оружие: ролик для белья

Один из лучших способов защитить себя от клещей – это тщательно осмотреть свою одежду после похода – и именно здесь на помощь приходит липкий ролик для одежды. Этот простой инструмент, который обычно используется для удаления ворса или шерсти домашних животных, может помочь избавиться от клещей.

Метод прост: нужно провести лентой по всей поверхности одежды, от штанин до рукавов. Хотя клещи имеют крючкообразные ножки, которые крепко цепляются за ткани, лента легко "поймает" их, прежде чем они успеют добраться до вашей кожи.

Почему этот метод так эффективен? Клещи не атакуют сразу. Они часто находятся на одежде часами, прежде чем найти для себя идеальное место. И этот промежуток времени дает нам идеальную возможность предотвратить проблемы.

Одежда и запахи как дополнительная защита

Лесники советуют выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанинами – это затрудняет доступ клещей к коже и помогает их заметить.

Дополнительно можно использовать натуральные эфирные масла, в частности эвкалипта, лаванды или гвоздики, которые имеют отпугивающий эффект. В то же время эксперты отмечают, что самым надежным вариантом остаются специальные репелленты.

