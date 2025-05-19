Ленивый 'Наполеон' без теста: рассказываем, как быстро приготовить вкусный десерт

Один из самых вкусных, легких тортов – "Наполеон". Готовить его можно из лаваша, слоеного готового теста, а также фило. Это будет намного проще, чем заниматься приготовлением теста. А крем для десерта подойдет заварной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из готового слоеного теста.

Ингредиенты:

700 г слоеного теста (3 листа)

2 яйца

100-150 г сахара

ванильный сахар

2 ст.л крахмала

500 мл молока

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

2. Для крема: берем кастрюлю с толстым дном, в кастрюльку разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем.

3. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и накрываем пленкой в контакт.

4. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.

5. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любить не пропитанный).

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