Ленивый 'Медовик' из одного коржа: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта

Торт, который любит практически каждый – "Медовик". Готовить его можно по-разному, но важно – придерживаться точным пропорций.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – ленивого "Медовика" с вишней.

Ингредиенты:

Мед – 200 г

Сахар – 50 г

Масло сливочное – 180 г

Сода – 1 ч.л

Яйца – 4 шт.

Мука – 300 г муки

Соль – щепотка

Сметана жирная (20%) – 1 кг

Пудра сахарная – 200 г

Ваниль

Вишня – 150 г

Сахар – 30 г

Щепотка корицы

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и однородности смесь. К очень горячей медовой смеси добавим соду и тщательно перемешаем. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Провариваем смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть. Добавляем к ней яйца, взбиваем все до однородности, после добавьте муку и соль. Перемешиваем до однородности.

2. Выливаем на противень с пергаментом и запекаем примерно 12 минут при 180 С. Зависит от толщины коржа.

3. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.

4. Вишню проварим с сахаром и корицей несколько минут, жидкость сливаем.

5. Когда выпеченный корж немного остынет, вырезаем дном формы круг. Это наша основа для торта. Остатки коржа нарезаем хаотично. В форму выкладываем основу, заливаем кремом немного и выкладываем частички медового коржа. Немного вишни, снова крем, коржи, вишню и крем. Крем должен покрыть все и ставим торт в холодильник на ночь.

Перед подачей украсьте!

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