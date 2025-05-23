Ленивый "Медовик" из одного коржа: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта
Торт, который любит практически каждый – "Медовик". Готовить его можно по-разному, но важно – придерживаться точным пропорций.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – ленивого "Медовика" с вишней.
Ингредиенты:
- Мед – 200 г
- Сахар – 50 г
- Масло сливочное – 180 г
- Сода – 1 ч.л
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 300 г муки
- Соль – щепотка
- Сметана жирная (20%) – 1 кг
- Пудра сахарная – 200 г
- Ваниль
- Вишня – 150 г
- Сахар – 30 г
- Щепотка корицы
Способ приготовления:
1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и однородности смесь. К очень горячей медовой смеси добавим соду и тщательно перемешаем. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Провариваем смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть. Добавляем к ней яйца, взбиваем все до однородности, после добавьте муку и соль. Перемешиваем до однородности.
2. Выливаем на противень с пергаментом и запекаем примерно 12 минут при 180 С. Зависит от толщины коржа.
3. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.
4. Вишню проварим с сахаром и корицей несколько минут, жидкость сливаем.
5. Когда выпеченный корж немного остынет, вырезаем дном формы круг. Это наша основа для торта. Остатки коржа нарезаем хаотично. В форму выкладываем основу, заливаем кремом немного и выкладываем частички медового коржа. Немного вишни, снова крем, коржи, вишню и крем. Крем должен покрыть все и ставим торт в холодильник на ночь.
Перед подачей украсьте!
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