УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ленивый "Медовик" из одного коржа: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Ленивый 'Медовик' из одного коржа: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта

Торт, который любит практически каждый – "Медовик". Готовить его можно по-разному, но важно – придерживаться точным пропорций.

Видео дня
Торт "Медовик"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – ленивого "Медовика" с вишней.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • Мед – 200 г
  • Сахар – 50 г
  • Масло сливочное – 180 г
  • Сода – 1 ч.л
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 300 г муки
  • Соль – щепотка
  • Сметана жирная (20%) – 1 кг
  • Пудра сахарная – 200 г
  • Ваниль
  • Вишня – 150 г
  • Сахар – 30 г
  • Щепотка корицы

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и однородности смесь. К очень горячей медовой смеси добавим соду и тщательно перемешаем. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Провариваем смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть. Добавляем к ней яйца, взбиваем все до однородности, после добавьте муку и соль. Перемешиваем до однородности.

Тесто для десерта

2. Выливаем на противень с пергаментом и запекаем примерно 12 минут при 180 С. Зависит от толщины коржа.

Корж для десерта

3. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.

Крем для блюда

4. Вишню проварим с сахаром и корицей несколько минут, жидкость сливаем.

Приготовление торта

5. Когда выпеченный корж немного остынет, вырезаем дном формы круг. Это наша основа для торта. Остатки коржа нарезаем хаотично. В форму выкладываем основу, заливаем кремом немного и выкладываем частички медового коржа. Немного вишни, снова крем, коржи, вишню и крем. Крем должен покрыть все и ставим торт в холодильник на ночь.

Перед подачей украсьте!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: