УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ленивый люля-кебаб в лаваше: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,1 т.
Рецепт блюда

Люля-кебаб – очень вкусное, сытное мясное блюдо, которое можно готовить практически из любого мяса, но важно – добавить достаточно специй и зелени.

Видео дня
Из какого фарша приготовить люля-кебаб

Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого люля-кебаба.

Ингредиенты:

  • Фарш (говядина или свинина) 500 г
  • Лук 1 шт
  • Петрушка или кинза горсть
  • Соль, сухой чеснок, копченая паприка по вкусу
  • Лаваш 1-2 листа
  • Помидор 1 шт.
  • Сладкий перец 1-2 шт.
  • Растительное масло 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Насыпьте в фарш соль, сухой чеснок, копченую паприку и кинзу/петрушку.

Основа для блюда

2. Выложите фарш на противень, застеленный пергаментом, распределить в виде полосок с промежутками.Добавить на край противня помидоры и перец, посолить и сбрызнуть маслом.

Сколько запекать люля-кебаб

3. Запекать в духовке при 220C 20 минут.

Запеченный люля-кебаб и овощи

Выложить все на лаваш и сформировать кебаб и подавайте с соусом! 

Готовый люля-кебаб

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: