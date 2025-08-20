Ленивый люля-кебаб в лаваше: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Люля-кебаб – очень вкусное, сытное мясное блюдо, которое можно готовить практически из любого мяса, но важно – добавить достаточно специй и зелени.

Видео дня

Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого люля-кебаба.

Ингредиенты:

Фарш (говядина или свинина) 500 г

Лук 1 шт

Петрушка или кинза горсть

Соль, сухой чеснок, копченая паприка по вкусу

Лаваш 1-2 листа

Помидор 1 шт.

Сладкий перец 1-2 шт.

Растительное масло 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Насыпьте в фарш соль, сухой чеснок, копченую паприку и кинзу/петрушку.

2. Выложите фарш на противень, застеленный пергаментом, распределить в виде полосок с промежутками.Добавить на край противня помидоры и перец, посолить и сбрызнуть маслом.

3. Запекать в духовке при 220C 20 минут.

Выложить все на лаваш и сформировать кебаб и подавайте с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: