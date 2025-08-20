Видео дня
Ленивый люля-кебаб в лаваше: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво
Люля-кебаб – очень вкусное, сытное мясное блюдо, которое можно готовить практически из любого мяса, но важно – добавить достаточно специй и зелени.
Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ленивого люля-кебаба.
Ингредиенты:
- Фарш (говядина или свинина) 500 г
- Лук 1 шт
- Петрушка или кинза горсть
- Соль, сухой чеснок, копченая паприка по вкусу
- Лаваш 1-2 листа
- Помидор 1 шт.
- Сладкий перец 1-2 шт.
- Растительное масло 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Насыпьте в фарш соль, сухой чеснок, копченую паприку и кинзу/петрушку.
2. Выложите фарш на противень, застеленный пергаментом, распределить в виде полосок с промежутками.Добавить на край противня помидоры и перец, посолить и сбрызнуть маслом.
3. Запекать в духовке при 220C 20 минут.
Выложить все на лаваш и сформировать кебаб и подавайте с соусом!
