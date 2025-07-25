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Ленивые жареные пирожки с зеленым луком, вареными яйцами и сыром для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Ленивые жареные пирожки с зеленым луком, вареными яйцами и сыром для перекуса: самый простой рецепт

Домашние пирожки можно готовить из разного теста и даже просто из лаваша. Но, проще всего приготовить – творожные, с вареными яйцами, сыром и зеленым луком. 

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Домашние пирожки с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении пирожков с луком и яйцами. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • творог – 180 г
  • яйца – 1 шт.
  • вареные яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 40 г
  • мука – 40 г
  • зеленый лук
  • масло – 5 г

Способ приготовления: 

1. Нарезаем зеленый лук и вареные яйца.

Ингредиенты для теста

2. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и любимые специи.

Приготовление теста

3. Влажными руками формируем пирожки.

Сколько жарить пирожки

4. Обжариваем на сковороде под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые оладьи

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