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Ленивые жареные пирожки с зеленым луком, вареными яйцами и сыром для перекуса: самый простой рецепт
Домашние пирожки можно готовить из разного теста и даже просто из лаваша. Но, проще всего приготовить – творожные, с вареными яйцами, сыром и зеленым луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении пирожков с луком и яйцами.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- яйца – 1 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 40 г
- мука – 40 г
- зеленый лук
- масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Нарезаем зеленый лук и вареные яйца.
2. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и любимые специи.
3. Влажными руками формируем пирожки.
4. Обжариваем на сковороде под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
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