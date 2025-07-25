Ленивые жареные пирожки с зеленым луком, вареными яйцами и сыром для перекуса: самый простой рецепт

Домашние пирожки можно готовить из разного теста и даже просто из лаваша. Но, проще всего приготовить – творожные, с вареными яйцами, сыром и зеленым луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении пирожков с луком и яйцами.

Ингредиенты:

творог – 180 г

яйца – 1 шт.

вареные яйца – 2 шт.

сыр твердый – 40 г

мука – 40 г

зеленый лук

масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Нарезаем зеленый лук и вареные яйца.

2. Соединяем все ингредиенты, добавляем соль и любимые специи.

3. Влажными руками формируем пирожки.

4. Обжариваем на сковороде под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

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