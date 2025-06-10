УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ленивые голубцы из кабачка с очень вкусной начинкой: готовится блюдо в духовке

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,4 т.
Ленивые голубцы из кабачка с очень вкусной начинкой: готовится блюдо в духовке

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, супов, а также теплых салатов, закусок с разными начинками и даже голубцов. 

Видео дня
Запеченные кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и оригинальных голубцов из кабачков, с сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 2 шт. (средние)
  • Сыр сливочный – 100 г
  • Творог кисломолочный 5% (или метана 10%) – 1 ст. л.
  • Сыр твердый – 60 г.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Томатный соус – 2 ст. л.
  • Любимые специи, зелень
  • Масло для смазывания формы

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезаем слайсами, выкладываем на пергамент, добавляем специи. Отправляем в духовку на 15 минут при 180 С. 

Кабачки с начинкой

2. Для начинки: смешиваем творог сливочный, творог кисломолочный, часть сыра твердого, чеснок и зелень. На кабачки выкладываем начинку, сверните в рулетики. 

Сколько готовить кабачки

3. На дно формы для запекания выкладываем томатный соус, сверху рулетики из кабачка. Намазываем томатным соусом, выкладываем кусочки сыра. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 180 С. 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: