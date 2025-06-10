Ленивые голубцы из кабачка с очень вкусной начинкой: готовится блюдо в духовке

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, супов, а также теплых салатов, закусок с разными начинками и даже голубцов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и оригинальных голубцов из кабачков, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт. (средние)

Сыр сливочный – 100 г

Творог кисломолочный 5% (или метана 10%) – 1 ст. л.

Сыр твердый – 60 г.

Чеснок – 1 зубчик.

Томатный соус – 2 ст. л.

Любимые специи, зелень

Масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезаем слайсами, выкладываем на пергамент, добавляем специи. Отправляем в духовку на 15 минут при 180 С.

2. Для начинки: смешиваем творог сливочный, творог кисломолочный, часть сыра твердого, чеснок и зелень. На кабачки выкладываем начинку, сверните в рулетики.

3. На дно формы для запекания выкладываем томатный соус, сверху рулетики из кабачка. Намазываем томатным соусом, выкладываем кусочки сыра. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 180 С.

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