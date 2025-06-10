Ленивые голубцы из кабачка с очень вкусной начинкой: готовится блюдо в духовке
Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, супов, а также теплых салатов, закусок с разными начинками и даже голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и оригинальных голубцов из кабачков, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт. (средние)
- Сыр сливочный – 100 г
- Творог кисломолочный 5% (или метана 10%) – 1 ст. л.
- Сыр твердый – 60 г.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Томатный соус – 2 ст. л.
- Любимые специи, зелень
- Масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезаем слайсами, выкладываем на пергамент, добавляем специи. Отправляем в духовку на 15 минут при 180 С.
2. Для начинки: смешиваем творог сливочный, творог кисломолочный, часть сыра твердого, чеснок и зелень. На кабачки выкладываем начинку, сверните в рулетики.
3. На дно формы для запекания выкладываем томатный соус, сверху рулетики из кабачка. Намазываем томатным соусом, выкладываем кусочки сыра. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 180 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: