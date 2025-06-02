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Легкий и полезный "зеленый" салат из овощей и фруктов: самый простой рецепт блюда, которое понравится всем
Салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а также зелени. А для более сытного салата можно добавить в салат авокадо, соус из сметаны, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, огурцов, авокадо.
Ингредиенты:
- огурцы
- авокадо
- яблоко
- зелень
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Порежьте авокадо, яблоко, зелень, огурцы кольцами.
2. Смешайте масло со специями.
3. Полейте соусом салат, перемешайте.
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