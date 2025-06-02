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Легкий и полезный "зеленый" салат из овощей и фруктов: самый простой рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а также зелени. А для более сытного салата можно добавить в салат авокадо, соус из сметаны, морепродукты. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, огурцов, авокадо. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • огурцы 
  • авокадо
  • яблоко
  • зелень
  • специи
  • масло 

Способ приготовления: 

1. Порежьте авокадо, яблоко, зелень, огурцы кольцами. 

Овощи для блюда

2. Смешайте масло со специями.

Приготовление салата

3. Полейте соусом салат, перемешайте.

Готовый салат

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