Легкий и полезный "зеленый" салат из овощей и фруктов: самый простой рецепт блюда, которое понравится всем

Салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а также зелени. А для более сытного салата можно добавить в салат авокадо, соус из сметаны, морепродукты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, огурцов, авокадо.

Ингредиенты:

огурцы

авокадо

яблоко

зелень

специи

масло

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, яблоко, зелень, огурцы кольцами.

2. Смешайте масло со специями.

3. Полейте соусом салат, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: