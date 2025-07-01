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Легкая и вкусная пицца из кабачков и без теста: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
900
Рецепт блюда

Кабачки могут быть не только основой для приготовления закусок и салатов, но еще и очень полезной и вкусной пиццы. Для начинки для такой пиццы подойдут любые продукты, которые вы любите.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачка, с колбасой и сыром. 

Ингредиенты: 

  • кабаки – 1 кг
  • соль – 1 ч.л.
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 50 г
  • мука – 70 г
  • перец
  • чеснок
  • любая начинка

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте соль, специи, сметану, муку, чеснок, перемешайте все.

Основа для теста

2. Выложите тесто на пергамент, сверху кетчуп и сыр с колбасой и луком. 

Приготовление пиццы

3. Запекайте до готовности.

Готовая пицца

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