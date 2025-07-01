Видео дня
Легкая и вкусная пицца из кабачков и без теста: делимся простым рецептом
Кабачки могут быть не только основой для приготовления закусок и салатов, но еще и очень полезной и вкусной пиццы. Для начинки для такой пиццы подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачка, с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- кабаки – 1 кг
- соль – 1 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- сметана – 50 г
- мука – 70 г
- перец
- чеснок
- любая начинка
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте соль, специи, сметану, муку, чеснок, перемешайте все.
2. Выложите тесто на пергамент, сверху кетчуп и сыр с колбасой и луком.
3. Запекайте до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: