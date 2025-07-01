Легкая и вкусная пицца из кабачков и без теста: делимся простым рецептом

Кабачки могут быть не только основой для приготовления закусок и салатов, но еще и очень полезной и вкусной пиццы. Для начинки для такой пиццы подойдут любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачка, с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

кабаки – 1 кг

соль – 1 ч.л.

яйца – 4 шт.

сметана – 50 г

мука – 70 г

перец

чеснок

любая начинка

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте соль, специи, сметану, муку, чеснок, перемешайте все.

2. Выложите тесто на пергамент, сверху кетчуп и сыр с колбасой и луком.

3. Запекайте до готовности.

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