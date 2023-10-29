Легенда Диснея из Украины: Билл Титла создал персонажи из 'Белоснежки', Дамбо, Каспера и всю жизнь слушал украинские песни

25 октября 1904 года родился аниматор, создавший знаменитых персонажей Disney

Первый мультфильм студии Disney – "Белоснежка и семь гномов" – вышел на экраны в 1937 году. Его оглушительный успех получил свое выражение в самой главной кинематографической награде – "Оскар", в номинации "За новаторство и выдающиеся достижения в области анимации". Основатель студии Уолт Дисней получил восемь знаменитых статуэток, одна из которых по праву принадлежала художнику-аниматору, создавшему на экране волшебный мир Белоснежки и гномов, Владимиру – на английский манер Биллу – Титле, родители которого приехали в США из Украины.

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Как "Динозавр Герти" определил дальнейшую судьбу

Родители Билла Титла, Петр и Мария, эмигрировали за океан из села Подгайцы, которое сейчас находится на территории Тернопольской области. Владимир появился на свет в Нью-Йорке 25 октября 1904 года. Рисованием мальчик увлекался с детства, но трудно сказать, стало ли бы это занятие главным делом его жизни, если бы Володя не заболел. Довольно долгое время он был прикован к постели, и единственное, что отвлекало его от печальных мыслей, было рисование. А когда в 1914 году, в возрасте девяти лет, в кинотеатре на Манхэттене Титла увидел короткометражный анимационный фильм "Динозавр Герти", снятый Уинзором Маккеем, он понял, чему хочет посвятить свою жизнь.

Учеба в Америке и Европе

Поступив в высшую школу, Владимир очень быстро понял, что не получит там необходимых ему знаний и навыков, и уже через год перевелся в нью-йоркскую вечернюю школу индустриального дизайна, где учился живописи. Уже в 16 лет Титла работал на студии Paramount Animation Studio, где рисовал заставки для фильмов, которые снимали на студии.

Учебу Титла продолжил в Европе, прежде всего в Париже, куда приехал в 1928 году. Там он учился живописи у известного художника Бордмана Робинсона, а все свободное время пропадал в музеях, прежде всего в Лувре, вдохновляясь творчеством великих художников. Больше всего Титлу нравился Питер Брейгель. Воспользовавшись пребыванием на Европейском континенте, Титла посетил свою малую родину – он побывал на Тернопольщине. Но домой в Америку художник вернулся не в лучшем настроении: переживаемая им депрессия была связана с низкой оценкой его способностей – он был уверен, что никогда не достигнет уровня живописцев, творениями которых он любовался в музеях. Он пошел работать на анимационную студию Terrytoons, где ему очень хорошо платили, но отсутствие морального удовлетворения от работы не давало радоваться высоким заработкам, к тому же он считал продукцию Terrytoons низкокачественной.

Новые возможности в Голливуде

Жизнь Билла Титлы изменилась в 1934 году, когда он пришел на работу в студию Disney. В Голливуде его карьера резко пошла вверх: на художника обратили внимание, у него появились интересные заказы, включая главные проекты студии "Белоснежка и семь гномов", где Титла создал образы Ворчуна и Сони, "Пиноккио" – здесь художник был автором злодея Стромболи, и "Фантазия" – для этого фильма аниматор придумал злого волшебника Чернобога. Выход на экраны фильма "Дамбо" про маленького слоненка, которого Титла "срисовал" со своего двухлетнего сына Петра, стал очередной победой Билла Титлы. Его работа вызвала восхищение не только у детей, но и у взрослых, в том числе и профессионалов-аниматоров. Сам Уолт Дисней заметил, что невозможно было бы нарисовать Дамбо лучше: он получился на редкость органичным, симпатичным и обаятельным.

Ошибка, стоившая карьеры

Критики считали, что впереди у Титлы новые творческие вершины, но он совершил ошибку, о которой сожалел всю последующую жизнь. В конце 30-х годов доходы студии Disney резко сократились, из-за чего многим урезали зарплату, а некоторых и вовсе уволили. Титла, на котором кадровые перемены никак не отразились, решил поддержать коллег и вместе с ними вышел на забастовку, устроенную уволенными. Уолт Дисней не простил ему этого, и Титла вынужден был уволиться.

Разумеется, без работы художник не остался – он сразу же устроился на одну из студий Paramount Pictures, где работал над созданием образа "дружелюбного привидения" Каспера и крошки Лилу, которую он рисовал со своей дочери Тамары, но былого успеха ему повторить не удалось. Более того, Титла создал собственную студию, но она, просуществовав всего несколько лет, закрылась. Титла мечтал вернуться на работу к Диснею, но тот постоянно отказывал ему, из-за чего художник впадал в депрессию.

Удар от Disney

Угнетенное моральное состояние отразилось на физическом здоровье Титла: он стал часто болеть. Последний отказ от студии Disney Титла, которого сегодня считают одним из лучших художников-аниматоров за всю историю кинематографа, получил незадолго до смерти – в августе 1968 года, когда вице-президент компании не взял его на работу даже с испытательным сроком. Такого унижения член Американской киноакадемии и Национального общества аниматоров вынести не смог. Меньше чем через три с половиной месяца, 31 декабря 1968 года, за несколько часов до наступления нового года, он скончался. Это произошло на принадлежащей ему ферме в Коннектикуте, которую художник приобрел, когда уволился со студии Уолта Диснея. Он специально выбрал для жизни Восточное побережье США, поскольку на Западном опасался военной активности Японии. Ему было всего 64 года… В 1998 году Титлу – посмертно – присудили награду "Легенды Диснея": студии Disney понадобилось больше 30 лет, чтобы оценить вклад, который художник внес в ее развитие.

"Диснеевский гигант"

Еще через семь лет, в 2005 году, жена художника, актриса и модель Адриен Титла, урожденная ле Клерк, с которой Титла познакомился, когда она работала натурщицей на занятиях для аниматоров студии Disney, выпустила посвященную ему книгу под названием "Диснеевский гигант". В ней она вспомнила о том, что все свободное время муж, которого она, вопреки общепринятой форме, всегда называла Виллом, посвящал работе. От этого часто страдала семья, но и сама Адриен и дети относились к этому с пониманием. Кстати, они тоже выросли творческим натурами, хотя Петр занимается не живописью, а художественной фотографией. Рассказала жена художника и о том, что он очень любил украинские песни – они напоминали ему о земле его предков.