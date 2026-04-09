Лаванда вырастет крепкой и пышной: что не стоит делать с этим растением весной

Многие садоводы неосознанно делают простые ошибки, которые приводят к слабому росту и меньшему количеству цветов лаванды. Некоторые считают, что интенсивная подкормка этих растений может привести к большему количеству цветения, но это может нанести больше вреда, чем пользы.

Фиолетовый ароматный цветок предпочитает почву с низким содержанием питательных веществ, а чрезмерное количество удобрений способствует росту листьев в ущерб этим цветам. Однако, вы можете придать ему дополнительный толчок этой весной, добавив один натуральный ингредиент в почву, пишет OBOZ.UA.

Как говорят опытные садоводы, секрет мощного роста лаванды – это яичная скорлупа.

Хотя это может показаться странным, но яичная скорлупа богата кальцием, который укрепляет растения и улучшает дренаж почвы, предотвращая переувлажнение лаванды.

Это растение лучше всего растет в нейтральной или слабощелочной почве, что делает яичную скорлупу, которая может помочь снизить кислотность почвы, идеальным дополнением.

Как использовать яичную скорлупу как натуральное удобрение

Если вы собираетесь использовать яичную скорлупу, обязательно сначала промойте ее и тщательно высушите (день-два) перед тем, как измельчать. Липкие мембраны и желток, остающиеся внутри скорлупы, сделают ее липкой и придадут ей неприятный запах.

После того, как вы соберете достаточное количество яичной скорлупы, выложите ее на противень и поставьте в духовку при температуре 200°C на 10-15 минут. После этого возьмите скалку или подобный тяжелый предмет, чтобы измельчить яичную скорлупу на мелкие кусочки.

Сушка и измельчение яичной скорлупы имеет решающее значение, поскольку это ускоряет ее расщепление, позволяя лаванде легче усваивать питательные вещества.

Острые, измельченные фрагменты яичной скорлупы также могут отпугивать различных садовых вредителей, включая слизней, улиток и других насекомых, от приближения к вашим растениям лаванды, защищая их.

Вам понадобится лишь одна-две столовые ложки яичной скорлупы на одно растение лаванды, и их нужно подкармливать этой самодельной смесью только один раз весной и еще раз летом.

Натуральные удобрения следует использовать экономно, поскольку чрезмерное количество питательных веществ в почве может привести к переудобрению и потенциальным ожогам корней растения.

