Лаванда будет цвести как никогда: как подготовить кусты к лету

Хотите, чтобы в сезон цветения лаванды ваш сад выглядел, как сказочная феерия? Тогда начинайте правильно заботиться о растении прямо сейчас, ведь лаванда начинает нуждаться в вашем внимании уже с первыми вздохами весны.

Какие именно процедуры нужны цветущим кустам, разбиралось издание Interia Kobieta. Не откладывайте уход и растение отблагодарит вас усиленным цветением.

Время весенней стрижки

Для усиленного цветения со второй половины марта до середины апреля лаванду нужно обрезать. Точный срок зависит от того, когда растение начнет просыпаться (вступать в вегетацию). Если укоротить побеги слишком рано, они могут пострадать от ночных заморозков. Также стоит подождать, если куст еще не успел выпустить достаточно новых веточек.

Весенняя обрезка имеет целью омолодить и сформировать куст. Во время процесса следует удалить все подмерзшие, больные, сухие или поврежденные ветви. Здоровые побеги укорачивают примерно на 1/3 высоты. Важно: не трогайте одревесневшие части стеблей. Такая стрижка подтолкнет лаванду к активному росту новых побегов, что обеспечит невероятно буйное цветение летом.

Приготовьте для лаванды особое "угощение"

Кроме ножниц, лаванде нужны удобрения. Апрель – идеальный момент, чтобы подкормить растение. Лучше всего сработает комплексное удобрение для цветущих растений, хотя можно обойтись и небольшим количеством компоста. В этой роли также прекрасно зарекомендовал себя древесная зола.

Для ухода можно использовать даже обычную яичную скорлупу. Она в основном состоит из легкоусвояемого кальция и содержит целый набор минералов: фосфор, цинк, натрий, калий, железо, магний, медь и кремний. Скорлупу надо подсушить на тарелке, затем измельчить и просто подсыпать под кусты.

Также из скорлупы можно сделать жидкую подкормку. Для этого залейте ее кипятком и оставьте на несколько дней в темном прохладном месте. Полученным настоем можно смело поливать лаванду.

