Лаванда будет выглядеть свежо и цвести в жару: что нужно сделать в июне

Жаркая летняя погода может стать испытанием для многих садовых растений, особенно когда температура остается высокой в течение длительного времени. Даже самые неприхотливые растения, такие как лаванда, могут пострадать, если за ними не ухаживать должным образом.

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Лаванду часто хвалят за е способность справляться с засушливыми солнечными условиями, но она не полностью застрахована от теплового стресса. Без надлежащего ухода растение может начать вянуть, желтеть или коричневеть, а цветы могут начать опадать. К счастью, эксперт из Willamette Valley Lavender говорит, что одно простое действие, выполненное в июне, может помочь лаванде процветать в течение летних месяцев, пишет Express.

Как ухаживать за лавандой в условиях сильной жары

Правильный полив лаванды в июне важен для поддержания здоровья растения. Кустарник может погибнуть в тяжелой и влажной почве, но так же плохо будет расти в течение длительных периодов жаркой и сухой погоды, если не будет получать достаточно влаги.

Лаванда приспособлена к сухим условиям и никогда не должна находиться во влажной почве. Однако ей все равно нужна достаточная влажность, особенно летом.

Тщательно поливайте её раз в неделю или когда почва полностью высохнет. Всегда поливайте у основания растения, чтобы листья оставались сухими и не подвергались заболеваниям. В периоды сильной жары рекомендуется поливать почву глубоко.

Если вы заметили, что нижние листья вашей лаванды желтеют, это может быть признаком чрезмерного полива, что может привести к гниению корней, появлению плесени или грибковым заболеваниям.

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