Почему белеет рассада помидоров: как ее спасти

Момент пересадки рассады в открытый грунт довольно чувствителен для молодых растений, особенно если речь идет о таких теплолюбивых культурах как помидоры. Так, оказавшись на грядке, кусты могут начать белеть.

Случается так потому, что молодые помидоры еще не имеют достаточно крепкой корневой системы и болезненно реагируют на изменение условий. Иногда огородники замечают, что после пересадки листья овоща теряют насыщенный цвет. Это сигнал о том, что растение переживает стресс. Однако, как пишет издание "На пенсии", в большинстве случаев ситуацию можно исправить и сохранить будущий урожай.

Почему рассада помидоров белеет

Чаще всего побеление листьев связано с трудностями адаптации после пересадки в открытый грунт. Среди основных причин:

повреждения от прямых солнечных лучей, к которым рассада еще не привыкла;

резкие колебания температуры, особенно между временами суток;

общий стресс из-за смены места, состава почвы и условий выращивания.

Как спасти рассаду помидоров

Чтобы помочь растениям оправиться, важно создать для них максимально комфортные условия в первые дни после пересадки. Вот что для этого можно сделать:

Защитите от солнца. Временно притените грядки – накройте рассаду агроволокном, легкой тканью или специальной сеткой, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета.

Стабилізуйте полив. Обеспечьте регулярное, но умеренное увлажнение теплой водой. Поливать следует под корень, не допуская как пересыхания, так и избытка влаги.

Удалите поврежденные листья. Если отдельные листья полностью потеряли жизнеспособность, высохли или стали ломкими, их лучше аккуратно срезать, чтобы растение направило силы на новый рост.

Поддержите антистрессовыми средствами. Обработка стимуляторами роста или слабыми растворами питательных веществ поможет быстрее восстановиться после стресса.

Укройте от холода. В случае прохладных ночей стоит дополнительно накрывать растения пленкой или агроволокном, чтобы избежать переохлаждения.

Дайте время на восстановление. Даже если внешний вид рассады ухудшился, она может восстановиться в течение одной-двух недель. Главное – обращать внимание на состояние стебля: если он остается крепким и зеленым, растение имеет все шансы полностью восстановиться.

