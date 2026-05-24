Почему белеет рассада помидоров: как ее спасти

Юлия Потерянко
Момент пересадки рассады в открытый грунт довольно чувствителен для молодых растений, особенно если речь идет о таких теплолюбивых культурах как помидоры. Так, оказавшись на грядке, кусты могут начать белеть.

Случается так потому, что молодые помидоры еще не имеют достаточно крепкой корневой системы и болезненно реагируют на изменение условий. Иногда огородники замечают, что после пересадки листья овоща теряют насыщенный цвет. Это сигнал о том, что растение переживает стресс. Однако, как пишет издание "На пенсии", в большинстве случаев ситуацию можно исправить и сохранить будущий урожай.

Почему рассада помидоров белеет

Чаще всего побеление листьев связано с трудностями адаптации после пересадки в открытый грунт. Среди основных причин:

  • повреждения от прямых солнечных лучей, к которым рассада еще не привыкла;
  • резкие колебания температуры, особенно между временами суток;
  • общий стресс из-за смены места, состава почвы и условий выращивания.

Как спасти рассаду помидоров

Чтобы помочь растениям оправиться, важно создать для них максимально комфортные условия в первые дни после пересадки. Вот что для этого можно сделать:

  • Защитите от солнца. Временно притените грядки – накройте рассаду агроволокном, легкой тканью или специальной сеткой, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета.
  • Стабилизируйте полив. Обеспечьте регулярное, но умеренное увлажнение теплой водой. Поливать следует под корень, не допуская как пересыхания, так и избытка влаги.
  • Удалите поврежденные листья. Если отдельные листья полностью потеряли жизнеспособность, высохли или стали ломкими, их лучше аккуратно срезать, чтобы растение направило силы на новый рост.
  • Поддержите антистрессовыми средствами. Обработка стимуляторами роста или слабыми растворами питательных веществ поможет быстрее восстановиться после стресса.
  • Укройте от холода. В случае прохладных ночей стоит дополнительно накрывать растения пленкой или агроволокном, чтобы избежать переохлаждения.
  • Дайте время на восстановление. Даже если внешний вид рассады ухудшился, она может восстановиться в течение одной-двух недель. Главное – обращать внимание на состояние стебля: если он остается крепким и зеленым, растение имеет все шансы полностью восстановиться.

