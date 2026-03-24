Чем обрабатывать розы весной, чтобы они не болели: этот продукт точно есть у вас дома

В это время года розы очень уязвимы к грибковому заболеванию, которое называется черной пятнистостью, поскольку споры, как правило, процветают, когда почва прогревается, но подвергается воздействию дождливой весенней погоды.

Но есть простой способ помочь им вырасти и красиво зацвести, используя обычный предмет, который есть у каждого дома, пишет Express.

Черная пятнистость сама по себе вряд ли убьет розы, но она ослабляет листья, поэтому растение не может получать достаточно энергии, что делает его более уязвимым к вредителям и другим болезням. Это приведет к тому, что розы не будут цвести должным образом, поэтому у вас останется голое и вялое растение, но оно также более склонно к гибели летом, поскольку ему будет трудно справиться с жаркой погодой.

Существует естественный, но очень эффективный способ предотвратить появление черной пятнистости на розах или даже помочь вылечить ее. Для этого надо опрыскать растения молоком.

Смешайте раствор из одной части молока (цельного) и двух частей воды в бутылке с распылителем. Опрыскивайте этим раствором листья растения и повторяйте эту процедуру каждую неделю.

Это может показаться странным, но когда молоко подвергается воздействию солнечного света, оно производит соединения, токсичные для спор грибков и предотвращает их распространение.

Молоко также создаст тонкий слой на листе, что затруднит прикрепление спор к растению и будет действовать как барьер против инфекции.

Использование молока поможет предотвратить появление черной пятнистости весной или замедлить ее развитие, если вы вовремя обнаружите ее, чтобы она не нанесла ущерб растению полностью и дала ему больше шансов на выживание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда надо подкормить розы.

