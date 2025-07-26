Лауреат Нобелевской премии Зельман Ваксман: украинец, спасший мир от туберкулеза

Зельмана Ваксмана называют "величайшим благодетелем человечества". Микробиолог и биохимик, сделавший несколько важных научных открытий. Главным из них стало изобретение стрептомицина – одного из первых антибиотиков, способных справиться с туберкулезом, – долгое время он был единственным оружием врачей в борьбе со смертельной болезнью. В начале ХХ века туберкулез был самым распространенным инфекционным заболеванием, которым ежегодно заболевало 5-7 миллионов человек во всем мире, 3 миллиона из которых в течение того же времени умирали. Неудивительно, что его лечение было приоритетным и имело огромное значение для человечества.

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"Аромат садов Винниччины и свободный воздух портовой Одессы"

Зельман Абрахам Ваксман родился 22 июля 1888 года в селе Новая Прилука Бердичевского уезда Киевской губернии, сейчас это территория Винницкой области. Детство будущего ученого прошло на ферме, которую арендовали его родители, мать Зельмана владела небольшой лавочкой промышленных товаров, доход от которой был невысок. Именно жизнь на земле, в непосредственной близости к природе, вызвала у мальчика интерес к химическому и биологическому составу почвы, а впоследствии и желание изучать ее. Вообще, несмотря на то, что большая часть жизни ученого прошла за океаном, он часто вспоминал свое украинское детство и юность – особенно аромат цветущих по весне вишнёвых, черешневых, яблоневых садов Винниччины и воздух свободы, которым он дышал в портовой Одессе, об этом Ваксман писал в своих мемуарах со смешным названием "Моя жизнь с микробами".

Свои счеты с медициной

В гимназию Ваксман поступить не смог – на него не хватило "процентной нормы", по которой в учебные заведения зачисляли евреев, поэтому он учился в местном хедере и занимался с репетиторами, которых нанимала ему мать. За блестящие знания знаменитая Одесская гимназия №5, которую окончили Борис Житков, Валентин и Евгений Катаевы, Илья Ильф, Владимир Жаботинский и Корней Чуковский, выдала ему аттестат зрелости экстерном. Увы, это приятное событие было связано с трагедией – серьезно заболела мать Зельмана. Она нуждалась в срочной операции, но ни в Виннице, куда повез ее из Одессы сын, ни в Киеве, где ей эту операцию сделали, помочь женщине не смогли – спустя две недели она скончалась.

Страшное событие еще больше утвердило будущего ученого в мысли о том, что современная медицина очень мало знает и еще меньше – может, что казалось ему ужасно несправедливым. Впервые он пришел к этой мысли еще в детстве, когда от дифтерии умерла его младшая сестра Мишха. Лекарство, которое могло бы ее спасти, заказали в Киеве, но оно прибыло в Новую Прилуку с опозданием, когда малышка уже умерла.

Из Украины – в Америку

Похоронив мать, Зельман остался совсем один – на родине его больше ничто не держало. Поступление в Одесский университет – по причине все той же "процентной нормы" – находилось под вопросом, а в Америке жили двоюродные сестры Ваксмана, перебравшиеся туда раньше. В 1910 году он – совершенно один и без гроша в кармане – ступил с палубы эмигрантского корабля на американскую землю. Первое время он помогал сестрам на ферме, а затем, долго колеблясь между медицинским и аграрным направлением, все-таки поступил в сельскохозяйственный колледж при Ратгерском университете, выиграв конкурс на государственную стипендию, и вскоре защитил диссертацию на магистерскую степень. Специализацией ученого стала микробиология почвы, что не помешало медицине в самом скором времени "догнать" его. Занимаясь изучением грунта, Ваксман довольно быстро стал одним из лучших специалистов в этой отрасли. Именно поэтому к нему обратилась Американская ассоциация по борьбе с туберкулезом: работавших в ней ученых интересовало, почему возбудитель смертельной болезни – палочка Коха – разрушается в грунте, например в захоронениях умерших от туберкулеза. Ответ на этот вопрос давал надежду на появление медикаментозных препаратов против смертельного заболевания, которое до тех пор "лечили" сменой климата и усиленным питанием.

Открытие стрептомицина

Суть эксперимента, который провел Ваксман, состояла в том, что он засыпал палочки Коха землей, в результате чего они начинали исчезать буквально на глазах. Разумеется, сам грунт волшебными качествами не обладал – с возбудителем туберкулеза боролись содержащиеся в нем микроорганизмы. Но какие именно? Чтобы их обнаружить, Ваксману и его коллегам-ученым пришлось исследовать 10 тысяч (!) микроорганизмов. В результате 23 августа 1943 года удалось выделить стрептомицин – антибиотик, действенный в борьбе против туберкулеза. На необходимые в таких случаях клинические исследования ушло еще три года, но в результате человечество получило лекарство от смертельной болезни – стрептомицин, который – в соединении с пенициллином – излечивал даже людей с запущенной формой туберкулеза.

Нобелевская премия и скандал с Шацем

В 1952 году Зельман Ваксман получил Нобелевскую премию по медицине "за открытие стрептомицина – первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза". За деньги, полученные за патент на свое изобретение, Зельман Ваксман основал Институт микробиологии, первым руководителем которого стал он сам. Под его руководством учеными был создан целый ряд эффективных антибиотиков – кстати, само название препаратов также придумал Ваксман. Увы, история великого изобретения, которую можно было бы сравнить с пресловутой бочкой меда, не обошлась без пресловутой ложки дегтя. Ею стали отношения Ваксмана с его соавтором Альбертом Шацем. Справедливости ради надо сказать, что Ваксману принадлежало теоретическое, а Шацу – практическое открытие стрептомицина, однако выплаты за открытие получил только сам Ваксман. Оскорбленный до глубины души Шац подал в суд, но Ваксман не стал доводить дело до такого рода разбирательств – он выплатил своему соавтору причитающуюся ему часть гонорара и признал его авторские права, но отношения между двумя великими людьми так и не удалось до конца восстановить.

Награды и звания

Зельман Ваксман был отмечен многими почетными наградами, включая орден Почетного легиона, и докторскими степенями Льежского и Ратгерского университетов. Он был членом разнообразных научных сообществ – Национальной академии наук США, Товарищества американских бактериологов, Американского научного общества почвоведения, Американского химического общества и Общества экспериментальной биологии и медицины. А именем самого Зельмана Ваксмана названа премия в области микробиологии, которую присуждает Национальная академия наук США.

Счастливая личная жизнь

Ученый прожил счастливую семейную жизнь. Еще в 1916 году он женился на своей землячке, приехавшей в США из его родного села – Новой Прилуки, а тот факт, что они повстречались и полюбили друг друга только за океаном, иначе как судьбой не назовешь. Барбара Дебора Митник стала не только образцовой женой Ваксмана, но и известной певицей. Правда, сам ученый не смог оценить ее дар по достоинству: по его собственному признанию, он не обладал музыкальным слухом, поэтому часто засыпал на концертах своей жены. У Зельмана и Деборы родился сын Байрон, который в 2003 году с группой американских ученых приезжал в Украину на юбилейную конференцию, посвященную его отцу, и принял участие в открытии посвященного ему памятного знака в селе Новая Прилука.

Зельман Ваксман ушел из жизни 16 августа 1973 года в Вудс-Холе (штат Массачусетс) в возрасте 85 лет.