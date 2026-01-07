Квашеная капуста без неприятного запаха, слизи и горечи: рассказываем, как правильно приготовить

Квашена капуста – очень ценный и полезный продукт, который благотворно влияет на организм. Она может быть полезна для пищеварения и иммунитета благодаря содержанию пробиотиков и витаминов. Во время приготовления капусту измельчают, тщательно перемешивают с другими ингредиентами, утрамбовывают и оставляют ферментироваться при комнатной температуре. В классических рецептах сахар не добавляют. Но если хотите, чтобы капуста быстрее заквасилась, можно добавить 1 ч. л. сахара на 1 кг капусты – этого будет достаточно.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусно квашеной капусты с морковью, солью и маринадом.

Ингредиенты на 3 л банку:

2-2,5 кг капусты

1 морковь

2 ст. л. соли

1,5 л воды

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту мелко. Натрите морковь и смешайте все, еще раз хорошо перемешайте.

2. Выложите капусту в банку, хорошо утрамбовывая, чтобы не было пустот.

3. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте соль, выключите воду, перемешайте, пока соль не растворится. Охладите маринад и залейте капусту.

4. Обязательно: капусту через сутки нужно прокалывать, чтобы выпустить газы, создаваемые во время брожения, чтобы капуста была без неприятного запаха. Также нужно тщательно убрать пену, чтобы капуста была без слизи.

Есть капусту можно через 3 дня!

