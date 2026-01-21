Как готовить еду, когда нет света и газа: самые эффективные способы

Регулярные российские обстрелы украинских энергообъектов заставляют даже жителей обустроенных мегаполисов переходить на жизнь в почти полевых условиях. Например, учиться готовить пищу, даже когда нет электричества и газа.

На самом деле методов приготовить что-то горячее существует немало. OBOZ.UA собрал основные из них. Выбирайте из них те, которые соответствуют вашим жилищным и бытовым условиям, и вам не придется переходить на сухомятку. Но никогда не забывайте о безопасности!

Туристические решения для квартиры

Самый быстрый и удобный вариант для закрытых помещений – это портативная газовая плитка. Она работает на небольших цанговых баллонах и позволяет готовить почти так же комфортно, как на обычной плите. Это идеальный выбор, когда надо быстро приготовить какое-то простое блюдо, вскипятить воду или сварить кофе. Однако, пользуясь такой плиткой в помещении, стоит помнить о вентиляции, чтобы в комнате не накапливался угарный газ.

Более бюджетным, но более медленным вариантом являются спиртовые горелки. Можно использовать как заводские модели, так и самодельные консервные банки с ватой, пропитанной этиловым спиртом. Такой способ лучше всего подходит для разогрева готовых консервов или кипячения небольшого количества воды на одну чашку чая, ведь мощность у них небольшая. Но ни в коем случае не оставляйте такую горелку без присмотра.

Кулинария без огня: замачивание и химический нагрев

Мало кто знает, что многие виды круп можно готовить вообще без термической обработки. Гречка, кус-кус, нут, овсяные хлопья и даже некоторые виды мелких макарон можно просто надолго замочить холодной водой и получить вполне съедобное блюдо. Например, гречку заливают водой в пропорции 1:2 и оставляют на 5-8 часов (например, на ночь). За это время крупа впитывает влагу и становится мягкой. В таком виде ее можно прожевать и она нормально переварится организмом. Да, это будет не слишком вкусно. Однако такой метод – это настоящее спасение в ситуациях, когда разводить костер опасно или нет топлива для плиток. К тому же улучшить вкус "замоченного" блюда можно, добавив специи. А консервированные мясо, рыба или овощи превратят подобную кашу в полноценный прием пищи.

Имеете в доступе магазин туристического снаряжения? Тогда к вашим услугам химические грелки или беспламенные нагреватели пищи. Это специальные пакеты, внутри которых содержится смесь реагентов (обычно на основе магния или извести). Работает это элементарно: вы кладете закрытый реторт-пакет с готовой едой или жестянку с полноценным блюдом внутрь нагревателя, добавляете немного воды, и из-за химической реакции тот начинает сильно выделять тепло. Это идеальный вариант для ситуаций, когда вы находитесь в полной темноте или в очень ограниченном пространстве, где любое пламя является опасным. За 10-15 минут вы получаете горячий обед, вообще не используя спичек или электричества. Несколько минусов: такие пакеты являются одноразовыми, они стоят относительно недешево и требуют специальным образом заранее подготовленных продуктов. Но в действительно экстремальной ситуации могут быть очень полезными.

Варианты для частного сектора и двора

Если вы имеете доступ к открытому воздуху, арсенал "полевых" методов приготовления пищи значительно расширяется. Самое простое – это, конечно, традиционный костер, над которым закрепляют котелок или кастрюлю. Готовить так можно практически что угодно. Но для экономии дров лучше использовать "ракетную печь". Ее можно собрать буквально из нескольких кирпичей или металлических банок. Благодаря особой конструкции она создает мощную тягу и позволяет вскипятить ведро воды, используя лишь горсть щепок или сухих веток.

Еще один проверенный временем и довольно экономный с точки зрения топлива вариант – это заворачивание кастрюли в своеобразный кокон. После того, как вы довели продукты до кипения на огне, кастрюлю следует немедленно снять и очень плотно закутать в несколько одеял, термосумку или даже в старый пуховик. Блюдо будет "доходить" внутри благодаря собственному теплу в течение нескольких часов. Этот метод идеально подходит для супов, каш и мяса, еще и экономит до 70% топлива. Приятный бонус: приготовленная таким способом еда получается очень нежной и вкусной. Минус: на это уйдет довольно много времени.

Чтобы справиться быстрее, можно воспользоваться окопными свечами. Они изготовлены из парафина и картона и горят довольно долго (от 2 до 5 часов), давая стабильное пламя. Но при этом они могут сильно коптить, поэтому их не советуют использовать в помещении.

Выбирая свой метод, помните о главном: безопасность превыше всего. Любое открытое пламя в помещении, что бы ни было его источником, требует присмотра и притока свежего воздуха.

