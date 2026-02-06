'Кто-то должен этим заниматься': Кухарчук рассказал, как Хорунжая школа 3-го армейского корпуса повлияет на уменьшение СЗЧ. Видео

Хорунжая школа 3-го армейского корпуса может стать ключевым инструментом в уменьшении количества случаев СЗЧ, заявил Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип". По его словам, успех этого подхода зависит не только от школы, но и от того, как командиры работают со своими подразделениями.

Военные должны воспринимать хорунжу школу как дополнительный инструмент для работы с людьми, а не формальное задание, которое "нужно сделать". Об этом Кухарчук рассказал в подкасте для OBOZ.UA.

Дмитрий Кухарчук объяснил, что Хорунжая школа масштабирует дух и подходы, которые внедряет Андрей Билецкий.

"Прежде всего, когда командиры это воспринимают как дополнительный инструмент, это работает", – подчеркнул он.

Кухарчук отметил, что успех школы невозможен без привлечения командиров на всех уровнях: "Я уверен, что это в том числе работа хорунжей службы, но это в том числе работа командиров правильно со своими людьми".

Он подчеркнул, что масштабирование этих подходов происходит благодаря мировоззренческой картине и видению Андрея Билецкого.

"Просто к кому-то оно дошло раньше без хорунжей службы, с кем-то мы работаем через хорунжую службу, через хорунжую школу и всю эту историю масштабируем", – сказал он.

Кухарчук добавляет, что личная ответственность командиров является критической: "Опять-таки, я где-то уверен, что не в полной мере могу это сделать. Командиры в своих подразделениях тоже в коммуникации, общении с ним эту историю дорабатывают дальше".

Защитник также отметил проблему недостаточной мотивации в войсках.

"Войска бухают, войска занимаются коррупцией, деградация происходит, ну этим же надо заниматься. То есть это все должно кто-то держать на контроле, кто-то должен с этим всем бороться. Но когда задается вопрос, кто это будет делать, кто угодно, только не я", – пояснил он.

Кухарчук обратил внимание на то, что ряд должностей, ответственных за работу с людьми и комплектование личного состава, не считаются престижными.

Он подчеркнул, что Хорунжая школа – это инструмент, который работает лишь тогда, когда командиры серьезно воспринимают ее и берут на себя ответственность.

"Кроме того, что это какое-то влияние, кроме того, за это все еще и ответственность нужно нести. Ответственность – это такая штука, когда если ты не справился, то ты должен, в лучшем случае, хотя бы уйти. А если ты не идешь, тогда система не работает. А она должна была бы работать", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны Украины продолжается масштабная корпусная реформа, даже несмотря на сложную обстановку на фронте. Уже созданные корпуса приобрели определенных возможностей, а сейчас происходит второй этап реформирования – наращивание и передислокация бригад.

